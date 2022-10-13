【打擊吸毒】青協稱社交媒體涉毒品帖文數量及瀏覽量上升　賣家疑用迷因圖NFT等宣傳毒品

▲ 青協調查發現，本港有關毒品的社交媒體帖文數目及瀏覽量，過去6年反覆上升。（青協提供）

香港青年協會青年違法防治中心發現，本港有關毒品的社交媒體帖文數目及瀏覽量，過去6年反覆上升，其中有關大麻二酚（CBD）帖文的瀏覽量更在去年急升3倍。中心調查亦發現，部分受訪青年低估吸毒的風險和禍害，建議增加青年對新興毒品的知識。

青協青年違法防治中心由2016年開始運用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢，發現本港有關毒品的社交媒體帖文由2016年的927篇，上升至2021年的3,114篇；瀏覽量亦由2016年350萬次，上升至2021年的760萬次。當中2020年為高峰，有5,402篇帖文，瀏覽量達1,000萬次。

另外，有關大麻二酚（CBD）帖文的瀏覽量更在去年急升3倍，由2020年的11,840次急升至2021年的42,980次。分析亦顯示，最多帖文與大麻、搖頭丸、啟靈藥（LSD）、氯胺酮（K仔）和可卡因相關。

青協指，是次大數據分析，亦偵測到本港較活潑和高風險的1,000多個社交媒體用戶，部分為疑似吸毒者或毒品賣家；他們常運用熱門的喜劇動畫人物、迷因圖片（memes）、標籤（hashtag）、NFT作品等作為宣傳手法。

另外，青協青年違法防治中心於2021年11月至今年7月，就濫用藥物的想法及態度，以問卷調查方式訪問參觀禁毒流動展覽車的公眾人士，結果發現，在1,289名12至24歲受訪青年中，部分低估吸毒的風險和禍害。有約2成受訪者認為「假若我吸毒，我也有信心控制對毒品的渴求」；17.8%受訪認為吸毒有助緩和緊張情緒。

青協青年違法防治中心督導主任李少翠表示，綜合社媒用戶、問卷調查和前線社工觀察，反映部分青年對毒品抱有錯誤觀念，尤其CBD近年被標榜為減壓和保健產品，誘使青年降低戒心，擔心成為青年的「入門毒品」，由躍躍一試，繼而吸食和販賣其他毒品。李少翠認為，有需要增加青年對CBD、THC、大麻和新興毒品的正確資訊，亦建議持續運用大數據分析，配合社工前線經驗，了解最新社媒用戶對毒品的態度及行為模式。

香港城市大學社會及行為科學系黃成榮教授認為，社交媒體充斥著不良資訊，對於一些入世未深的青少年來說，若他們或朋友曾接觸毒品、在學校缺乏成功感、在家庭缺乏照顧、容易誤信毒品無害等，他們主動嘗試毒品的機會將會大大增加。他建議透過跨專業合作，啟發青少年學習計算每一個行為的後果，有助他們反思。

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責任編輯：黃悅晴