【睡眠時間】睡眠不足影響成績與身高　BB至17歲青少年理想睡眠時數

▲ 睡眠影響孩子的成長，家長可了解不同年齡兒童的理想睡眠時數。（istock圖片）

眾所周知睡眠很重要，更有研究顯示，小朋友睡得充足可令成績更好。可是不同年齡的小朋友究竟應該睡多久？如果睡眠不足，影響學習表現之外，又對兒童有甚麼其他影響？

據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation，NSF）報告，將各年齡層分為9組，由0到65歲以上開始分類，並指出建議的睡眠時間，年紀越少所需的睡眠時數較多，初生BB可以日多達睡17小時。該協會指公布有關研究結果，希望助大眾改善的作息時間。不同年齡層的理想睡眠時間如下︰

年齡 理想睡眠時間 初生嬰兒（0至3個月大） 14-17小時 嬰幼兒（4至11個月大） 12-15小時 幼兒（1至2歲） 11-14小時 幼童（3至5歲） 10-13小時 兒童（6至13歲） 9-11小時 青少年（14至17歲） 8-10小時

▲ 不同年齡層有不同的理想睡眠時數。（圖片︰美國國家睡眠基金會）

睡得少肥胖危機增

衞生防護中心《非傳染病直擊》引述海外研究指出，學童睡眠時間與健康指標有密切關係，睡眠時間較長的學童，身體發育、精神健康狀況、情緒調節、學業成績及生活質素一般較好。

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《非傳染病直擊》指出，學童睡不夠屬致胖的一個重要及獨立的因素，睡眠時間較短的兒童，較睡眠時間較長者，超重或肥胖的風險高約一倍。因為兒童大部分成長荷爾蒙屬夜間睡眠時間製造，睡不夠除影響睡眠荷爾蒙外，同時會影響胰島素及某些調節食慾的荷爾蒙製造及功效，而翌日嗜睡感與疲勞，亦會令人減少體能活動，從而減少熱量及增加體重。

睡得好成績好

睡得充足有助長期記憶力，影響學習表現。加拿大麥基爾大學曾研究一群7至11歲小童，發現足夠的睡眠對數學、語文成績的影響最大，估計孩童約14%的數學成績，7%的英文成績，與睡得飽不飽有關。另外，史丹福大學最新研究顯示，若有30分鐘午睡，就可降低睡眠不足的不良影響，改善免疫和神經內分泌系統。

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責任編輯︰王明芳