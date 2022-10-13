【人寵共融】星光大道開放為寵物共享公園　區議員指如反應正面公園範圍或陸續防寬

▲ 星光大道正式開放為寵物共享公園。（朱子洛Facebook）

星光大道正式開放為寵物共享公園，油尖旺區議員朱子洛指，現時要直接前往共享公園，只能經過K11MUSEA、星光大道的上落客區或尖東近九龍香格里拉酒店的行人天橋，經過非共享公園範圍，飼主需要抱起寵物或將寵物放回寵物車或寵物袋。他明白措施或會令飼主不便，但希望飼主明白現時仍屬試驗階段，若反應正面和衞生情況理想，康文署將考慮陸續防寬共享公園的範圍。

油尖旺區議員朱子洛在社交平台上撰文指，今早與康文署及星光大道的代表前往視察運作情況。現場所見星光大道寵物共享公園各出入口已增設指示，而今次試驗計劃的位置只包括星光大道由金像獎雕像至龍頭噴水池一段的海濱長廊，鄰近的藝術館對出海濱長廊、梳士巴利花園、星光花園及尖東商業區對出海濱長廊，則不屬今次試驗計劃範圍。

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康文署和星光大道現時在寵物共享公園內設置逾10個狗糞收集箱，並安排工作人員在場管理秩序和清潔。另外，鄰近的K11 MUSEA已宣布將7樓的BohemianGarden劃為寵物公園，設有遊樂設施供寵物遊玩，另有借用寵物車的會員服務。

朱子洛又提到，如想直接前往星光大道的寵物共享公園，只能經過K11MUSEA、星光大道的上落客區或尖東近九龍香格里拉酒店的行人天橋。如經過其他非共享公園範圍，飼主需要抱起寵物或將寵物放回寵物車或寵物袋。

他表示，明白此措施或令飼主不便，但希望飼主明白現時仍屬試驗階段，若反應正面和衞生情況理想，康文署將考慮陸續防寬共享公園的範圍。他也希望飼主在試驗期內遵守場地規則，妥善以狗帶牽引狗隻，即時清理寵物排泄物，達致人寵共融。

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責任編輯：江麗盈