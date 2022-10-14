【非常爸爸】陶笛大師為兒子退學一年自己教　遠離教科書9個月升中獲華仁取錄

▲ 陶笛大師爸爸李文聰直言，並不在乎兒子的成績，反而看重的是自己和兒子共同奮鬥的過程。

陶笛，拉丁語為Ocarina，是一種具有悠久歷史的吹管樂器。香港陶笛演奏家李文聰，正好取來作為自己的英文名，可見他對陶笛之熱愛。他學習陶笛的經歷異於常人，當中命運的因緣際會，說來話長，卻造就了他對生命的不妥協。他今年更寫了一本書給14歲的兒子，期望兒子往後的人生旅途會比自己走得更遠、更精采。

李文聰是香港首位複管陶笛演奏家，多次於亞洲陶笛節、上海風雅國際陶笛節等代表香港獨奏演出；更是世界最大陶笛生產商風雅陶笛的香港區代言人。

別以為李文聰出身自音樂世家，父母均望子成龍，專挑最好的東西來熏陶他成材，他不諱言：「我雙親從不干涉我讀書的事，也沒給我學甚麼樂器興趣班，反而會叫我甚麼都不用學，好聽的說是自由吧，我也慶幸有如此自由可以學自己想學的東西。」

年少時他會打工或省下零用錢去學古典結他，師承香港古典結他大師黃文錦。他在沒有父母的鼓勵和幫助下自學樂器，反而更加激起自己對追求音樂的決心。

他亦直言求學時因一心要學音樂，朋友不多。「我都覺得無所謂，身為藝術工作者，早已學會不為不明白我的人而發愁。」他這樣的性格到出來社會做事，難免會與人格格不入。

最新影片推介：

實踐音樂夢想

他憶述第一份是銀行工作，除了覺得沉悶，也是與同事不咬弦而辭職。但人生就是如此有趣，他在第二份工作中認識了太太。「我揀了去一間庇護工場工作，當中都是一些有自閉、智障的小朋友，盡管他們都有頑皮的時候，但他們其實思想單純，和他們相處很開心，當然最高興在此結識到太太啦。」他笑言。

雖說工作很愉快，但李文聰知道自己終極的夢想是要成為音樂人，所以婚後便不再在工場工作，至兒子出世後，更搬到南丫島開了間陶笛音樂Cafe，邊教音樂邊賣咖啡，為實踐夢想繼續下去。

到兒子適齡入學，一直都和太太有共識，會讓兒子在島上的村校唸書，免舟車之勞。「我本是自由派，但發覺兒子一路成長下來，沒有甚麼禮貌，做事無紀律卻不以為恥。」結果，當兒子小五開學後約兩個月，他決定為兒子退學，回家自己教。

李文聰對兒子的關愛，從他的書中一章內容可以體會到：「既然孟母能藉『三遷』留其名，相信孟母在天有靈，絕對支持我這個冷看千夫所指的『非典型』決定！再者，某些技能，不可能靠學校傳授。例如專業音樂技能、非港式的正統英語等等，除非你不懂，假使你懂，又希望他有所得着，必須長時間面對面每天親自傳授。」

在九個月的寶貴光陰中，李文聰推掉所有應酬，棄舊電話號碼，自執教鞭。期間，他只教古典結他，陪伴兒子欣賞英語文學，絕口不提教科書。當然，時間關係，內容必須作有限度選擇，只能覆蓋他能力範圍可以應付的部分。「每個小孩的領悟力、思考能力、反應能力各異，靠日常對孩子細心觀察來訂立課程，引導他遠離考試式音樂和港式英語（Chinglish）模式。」

先要求自己

他又提到一定堅持教小朋友用實體字典，從小養成書卷氣。「不要貪方便，過早將手機交予小朋友，後果實在難以想像。」不過，那年教育局催促兒子重返校園的信件定期來襲，他明白到在家教學，只能夠維持一年，還得在新學年前替兒子找一所新學校。但五年級成績關乎中學派位，大部分學校都拒收插班生。幸好在新學年之前，他終於替兒子找到小學讀回小五。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

兩年後升中，兒子提前數月獲得華仁書院取錄，他直言並不在乎兒子的成績，反而看重的是自己和兒子共同奮鬥的過程。還笑道兒子即使在測驗考試的日子，他依舊要兒子練音樂、讀文學、做運動。平日回家，若兒子膽敢用功課來拖延時間，一定嚴懲。

最後，他總結對兒子的教導，從來都是先要求自己。「與其說是飾演他的音樂老師、他的父親，甚至守護神，倒不如將目光放得遠一點，飾演他的人生教練，讓他可以把使命承傳下去。」

記者：郭秀芳