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【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元

社會 14:16 2022/10/13

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政府今早突擊檢查麗晶花園九座。（資料圖片）

政府今早（13日）在葵芳邨葵健樓及九龍灣麗晶花園九座進行突撃檢測，行動共檢查640名受檢人士，共發現11人未有遵從強制檢測公告，政府也向其中5人發出1萬元定額罰款通知書，罰款累計達5萬元。

房屋署今早聯同葵涌警區和衞生署，在早前被納入強制檢測公告的葵芳邨葵健樓進行執法行動，派員於出入口查核受檢人士的檢測證明，其間檢查434名受檢人士，發現9人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測，並向其中三人發出1萬元定額罰款通知書。

而機電工程署則聯同秀茂坪警區和衞生署在九龍灣麗晶花園九座進行執法行動，行動共檢查206名受檢人士。當中，2人被發現未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令及1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈

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