【殺害女友】無業男涉殺女友藏屍床底案　友人供稱最後一次見死者時語無倫次

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50歲無業男涉殺害同居女友後藏屍床底下，法醫指死者全身有逾101處傷勢，14條肋骨骨折，涉案無業男否認謀殺罪，案件今（13日）於高等續審。曾與死者共事的女友人供稱，與被告及死者同住時相處融洽，兩人如正常情侶般，沒有目擊過兩人吵架，但曾目擊二人一同吸食冰毒。證人供稱得知死者患精神病及抑鬱症，曾目擊死者病發時燒床褥，而她與二人同住時死者已康復。證人指最後一次見死者時對方情緒激動及語無倫次。

被告羅偉文（50歲），被控1項謀殺罪，控罪指他約或於2019年3月17日謀殺劉莉芝（34歲）。被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，但不被控方接納。

曾與死者共事的女友人耶喜誼口供稱，她於夜總會工作時認識死者後成為朋友，並一直保持聯絡。耶指自2017年11月並無固定居所，每天租賓館居住，死者得悉後邀請她搬往其位將軍澳寶琳邨住所同住。同住約3個月後，死者指耶「白食白住」而要求她搬走，兩人從此沒有見面，但仍保持聯絡。

及至2019年1月農曆年時，耶致電向死者拜年，死者提及與新男友同居，二人亦冰釋前嫌。及至2月底，死者及被告得知耶仍租賓館居住，遂著她一同居住。耶供稱與二人同住期間相處融洽，沒有目擊過二人吵架，二人如正常情侶「攬下拖下手」。

耶指於3月13日，死者指責她穿了其前夫送上的裙子，耶因此搬走。同月15日早上，耶應死者要求送回其身份證，耶形容死者當時情緒有些激動，語無倫次，指責耶和被告趁她洗澡時發生開係，耶指均是死者的幻想。耶指離開單位後，從此再沒有見過死者。

耶翌日清晨致電死者無人接聽，她遂致電被告，被告「喘哂氣」指死者「發哂癲，唔方便俾你上嚟」。及至17日凌晨，被告向耶發語音訊息再指死者「發哂癲」，將被告個物品棄置於房間外，並沒有帶同電話及銀包便離開單位，著耶可到單位留宿。耶遂於清晨下班後帶同啤酒到單位與被告閒聊後，她便睡在下格床。

耶指被告於晚上致電給她，稱因他正被通緝，故擔心死者報警，認為須「著草」到越南，並指於九龍城租賓館較安全，遂著耶替他購買電話卡及租賓館。

耶指被告曾問及她，死者離開後有否覺得奇怪，並指「死者會唔會俾人殺咗同埋屍」，耶回應「邊個無情白事會殺死者」。耶引述被告指，死者曾提及被人強姦及被迫販毒，耶表示不相信。耶指被告其後亦多次提及，「覺得死者已俾人殺咗」，耶表示不相信，亦來不及反應。至同月19日晚上，耶替被告登記入住賓館後，再沒有見過被告。

耶指知悉死者患精神病及抑鬱症，但不知道詳情。耶供稱知道被告及成者有吸食冰毒習慣，曾目擊兩人每天服食數次。

耶同意辯方指，她與死者同住時，曾目擊對方病發時燒床褥，並曾聽被告提及死者攬抱「必打佛」自言自語。

聆訊下午續。

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記者：林育慧