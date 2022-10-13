【獎學金】華潤萬家推5,000元獎學金名額40個　12月起接申請　

▲ 華潤萬家推出「潤莘·圓夢」獎學金計劃，受惠學生可每人獲得5,000元奬學金。（教聯會提供）

華潤萬家推出「潤莘·圓夢」獎學金計劃，由香港教育工作者聯會承辦及珠海華潤銀行股份有限公司協辦，以深水埗區、觀塘區、黃大仙區及油尖旺區的中三至中五學生為對象，每名合資格學生可獲得5,000元奬學金。計劃將於今年12月至明年4月21日接受申請，得獎名單將於明年6月公布，預計明年7月中旬頒發第一批奬學金，名額40名。

教聯會指，計劃目的是鼓勵家庭經濟有困難、有良好品德修養及成績優異的同學繼續升學，將來學有所成回饋社會。他們須經學校校長推薦，並提交成績表、家庭經濟狀況文件等副本，經該奬學金評審委員會評審合格，每人將可獲得5,000元奬學金，第一批獎學金名額40名。

華潤萬家（香港）總經理徐良說，青年成長是社會的共同責任，期望每一位受助青年都能夠飲水思源，不負衆望，勤奮學習，常懷感恩之心回饋社會，爲香港的繁榮穩定由治及興貢獻青春力量。

教聯會主席黃錦良表示，年青人是香港的未來棟樑，是「一國兩制」事業的接班人，社會各界需要攜手合力，扶持他們茁壯成長，希望計劃能夠鼓勵品學兼優的學生努力求學，逆境自強。

▲ 華潤萬家推出「潤莘·圓夢」獎學金計劃，受惠學生可每人獲得5,000元奬學金。（教聯會提供）

有關獎學金計劃詳情，可瀏覽香港教育工作者聯會網站。

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責任編輯：黃悅晴