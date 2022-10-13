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古天樂發動「總會拍電影」計劃　鼓勵新一代積極創作為同業創造工作機會

娛樂 15:28 2022/10/13

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（左起）莊文強、古天樂、陳詠燊與眾主創團隊面試時互相交流。

本地電影業界於「疫」境下團結自強，2021年古天樂上任香港電影工作者總會（電影總會）會長後，即親自集資推出《總會拍電影》計劃，公開招募劇本，由總會投資開拍，鼓勵新一代電影人積極創作，一同探索港產片的新路向，於電影業界艱難時刻為同業創造工作機會。
 
首季《總會拍電影》計劃反應熱烈，由4位資深編劇及導演，包括莊文強、許月珍、戚家基及陳淑賢組成的獨立劇本評審團評分後；會長古天樂與莊文強更親領著名導演陳詠燊及資深電影監製面試10強主創，最終選出以下兩部創意及執行力皆優的劇本成為首季勝出作品，當中分別為關文軒導演的《惡人當道》及林善導演的《不赦之罪》。

《惡人當道》導演會見一眾評審，親述創作意念。

主創與評審見面
 
香港電影工作者總會會長古天樂表示：「第一季收到的劇本片種，由溫情、勵志、懸疑、動作、恐怖到探討兩性關係的片種也有。最後我們會見劇本得分最高的10強主創團隊。其中有非常年青的團隊，看到他們充滿自信及想法，對香港電影仍然充滿熱情及夢想，真的令我們非常振奮。第一季獲投資的兩部作品，一部細膩貼地，一部大膽地探索人性。其中《惡人當道》已率先開機。」
 
《惡人當道》導演兼編劇關文軒表示：「很多謝總會的垂青，感激每一位評審們！《惡人當道》是我的第一部電影，我會盡力把電影拍好，期待跟不同崗位的前輩合作，也期待跟觀眾分享的那一天！」
 
《不赦之罪》導演林善表示：「收到面試通知時完全不知道面試評審是誰，真的既興奮又緊張。入去見到會長古先生及幾位知名導演、監製，真的受寵若驚，感覺奇妙並獲益良多。感激總會及各位評審支持我們這個經驗尚淺的編導團隊，讓題材較非主流的《不赦之罪》有機會被拍成電影！」

《不赦之罪》導演及編劇專心聆聽及回應各評審之意見。

令電影從業員有工開

另外，香港電影工作者總會同時宣佈，繼劉鑾雄慈善基金後，「宏寰文化傳播」亦已投入支持《總會拍電影》項目，令未來數季的計劃可以順利開展。

宏寰文化傳播發言人表示：「我們非常認同古天樂會長的理念，通過直接支持香港電影工作者總會開戲，最直接為不同崗位的本地專業電影工作者創造更多就業機會，為香港電影業帶來新氣象。」

至於古天樂稱：「非常感謝『宏寰文化傳播』對總會的支持！通過總會牽頭開拍更多可塑性高的本地電影，除希望發掘更多有潛質的年輕創作人才，更重要是團結香港電影工作者，令不同崗位的電影從業員有更多、更平均的開工機會。」
 
因為2022年上半年疫情反覆，同時為讓劇本修改及籌備有更充裕的時間，第一季作品籌備工作稍為推遲，務求精益求精。因此，第二季申請將稍延至2022年第四季公佈。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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