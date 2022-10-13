  • 29°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BlackOut】顧定軒張進翹再度合唱　Kendy+張天穎驚喜關淑怡現身

娛樂 15:41 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

Kendy Suen（孫曉賢）、Ｍansonvibes、顧定軒和張天穎演出《BlackOut》。

Kendy Suen（孫曉賢）、Ｍansonvibes張進翹、顧定軒和張天穎演出的《BlackOut》，於昨晚於旺角麥花臣場館順利完成，獲圈中不少好友到場支持，全場最矚目的一定是久未現身的關淑怡亦是座上客，睇足全場十分投入。

昨晚觀眾並包括鄧麗欣、梁祖堯、陳凱詠、麗英@小薯茄、童童@小薯茄、JW、麥家瑜、Ronny@MR等，完騷後，關淑怡特別到後台與Kendy 、張進翹、顧定軒和張天穎合照，無想過關淑怡會來睇騷的四人，見到她的出現均感到很驚訝，來不及有反應，關淑怡示意四人繼續努力，唱好音樂。

關淑怡捧場。

《BlackOut》是由四個演出單位帶出一個關於集體失去後的故事，以音樂去說故事。演唱會分成七部份，與大家一起經歷失去、墜落、懷念、怨對、釋放、放下以及重生，帶大家一起由黑暗走進光明。

《BlackOut》 揭開兇案序幕，Zeno翻唱Ping Pung的《殺她死》，別有一番味道！自《全民造星III》後，Zeno與mansonvibes這對BL組合的確是令人期待，相隔兩年，二人再合體並唱出《弱水三千》，現場即時升溫，尖叫聲不絕。

張天穎演唱新歌。

四人在演唱會中段合唱關淑怡、黃耀明《萬福瑪利亞》，原唱的關淑怡在台下邊聽邊點頭，似乎很滿意四位後輩的表現；mansonvibes 與 Jaime合唱《心獸》，Kendy 唱《無名故事》後，由 mansonvibes 手執結他接連演唱《One More Game》及《It's a sin.》喻意即使過去錯失遺憾如罪，願能掌握當下無悔無懼，緊接 Kendy 與 mansonvibes 結他互動合唱《如斯》，四人再度合體唱出《QUESTIONS》，在惶惑不安中釋放重生。

再度會體。

演唱會尾聲，Jaime跳唱《no money no honey》，Zeno唱出《無可救藥的浪漫》及mansonvibes唱《緣路山旮旯》後，四人最後戴上口罩唱出《白光》，並慢慢走到台下離開場地，為《BlackOut》整個演出劃上完美句號。

最新影片:河國榮訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份　Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事
13:30 2022/09/21
【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份　Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事
【有酒今晚吹】顧定軒與葉巧琳陳葦璇成酒友　Zeno受嫲嫲啟發角色靈感
12:31 2022/06/27
【有酒今晚吹】顧定軒與葉巧琳陳葦璇成酒友　Zeno受嫲嫲啟發角色靈感
【BlackOut】 張進翹再遇顧定軒　Kendy+張天潁 10月舞台共聚
15:00 2022/09/24
【BlackOut】 張進翹再遇顧定軒　Kendy+張天潁 10月舞台共聚

你可能感興趣

【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份　Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事
13:30 2022/09/21
【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份　Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事
【有酒今晚吹】顧定軒與葉巧琳陳葦璇成酒友　Zeno受嫲嫲啟發角色靈感
12:31 2022/06/27
【有酒今晚吹】顧定軒與葉巧琳陳葦璇成酒友　Zeno受嫲嫲啟發角色靈感
【BlackOut】 張進翹再遇顧定軒　Kendy+張天潁 10月舞台共聚
15:00 2022/09/24
【BlackOut】 張進翹再遇顧定軒　Kendy+張天潁 10月舞台共聚
顧定軒 張進翹 歌手 鄧麗欣 關淑怡 梁祖堯 全民造星 演唱會

最高瀏覽

【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
10:39 2022/10/12
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
16:17 2022/10/12
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病