【BlackOut】顧定軒張進翹再度合唱　Kendy+張天穎驚喜關淑怡現身

▲ Kendy Suen（孫曉賢）、Ｍansonvibes、顧定軒和張天穎演出《BlackOut》。

Kendy Suen（孫曉賢）、Ｍansonvibes張進翹、顧定軒和張天穎演出的《BlackOut》，於昨晚於旺角麥花臣場館順利完成，獲圈中不少好友到場支持，全場最矚目的一定是久未現身的關淑怡亦是座上客，睇足全場十分投入。

昨晚觀眾並包括鄧麗欣、梁祖堯、陳凱詠、麗英@小薯茄、童童@小薯茄、JW、麥家瑜、Ronny@MR等，完騷後，關淑怡特別到後台與Kendy 、張進翹、顧定軒和張天穎合照，無想過關淑怡會來睇騷的四人，見到她的出現均感到很驚訝，來不及有反應，關淑怡示意四人繼續努力，唱好音樂。

▲ 關淑怡捧場。

《BlackOut》是由四個演出單位帶出一個關於集體失去後的故事，以音樂去說故事。演唱會分成七部份，與大家一起經歷失去、墜落、懷念、怨對、釋放、放下以及重生，帶大家一起由黑暗走進光明。

《BlackOut》 揭開兇案序幕，Zeno翻唱Ping Pung的《殺她死》，別有一番味道！自《全民造星III》後，Zeno與mansonvibes這對BL組合的確是令人期待，相隔兩年，二人再合體並唱出《弱水三千》，現場即時升溫，尖叫聲不絕。

▲ 張天穎演唱新歌。

四人在演唱會中段合唱關淑怡、黃耀明《萬福瑪利亞》，原唱的關淑怡在台下邊聽邊點頭，似乎很滿意四位後輩的表現；mansonvibes 與 Jaime合唱《心獸》，Kendy 唱《無名故事》後，由 mansonvibes 手執結他接連演唱《One More Game》及《It's a sin.》喻意即使過去錯失遺憾如罪，願能掌握當下無悔無懼，緊接 Kendy 與 mansonvibes 結他互動合唱《如斯》，四人再度合體唱出《QUESTIONS》，在惶惑不安中釋放重生。

▲ 再度會體。

演唱會尾聲，Jaime跳唱《no money no honey》，Zeno唱出《無可救藥的浪漫》及mansonvibes唱《緣路山旮旯》後，四人最後戴上口罩唱出《白光》，並慢慢走到台下離開場地，為《BlackOut》整個演出劃上完美句號。

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