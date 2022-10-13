【給自己的情歌】愛妻號柳承龍絕不做大男人　結婚紀念日與太太齊體檢：送給彼此最好禮物

▲ 《給自己的情歌》

被譽為韓版《星聲夢裡人》（La La Land）的韓國歌舞喜劇《給自己的情歌》內，收錄韓國1970年代至2000年代耳熟能詳的金曲，至今在韓劇、韓綜中也常出現這些歌曲，香港觀眾也會不陌生，如「搖滾樂教父」申重鉉《美人》、「韓國國民歌王」李文世《早場優惠》等。

近日有關方面釋出最新電影製作花絮，男女主角柳承龍及廉晶雅為多場歌舞場口又跳又唱。

▲ 《給自己的情歌》

替妻子尋初戀情人

柳承龍過往為觀眾帶來一個又一個經典角色，令人印象深刻的角色，包括《鳴梁》、《炸雞特攻隊》、《戇爸的禮物》及《光海，成為王的男人》，甚至出演在全球掀起K-Zombie熱潮的Netflix原創劇集《屍戰朝鮮》的大反派。

他這次在《給自己的情歌》中飾演替妻子尋找初戀情人的老公陳奉，柳承龍說:「聽不到笑聲的時候，壓力就越大。」接著說:「作品中有搞笑元素，就會出現讓人感到有趣的角色。那一刻，就像收到像禮物一樣。」

柳承龍又指「忠清道是我的故鄉，每到假期姑姑們的笑聲不斷，這點對我有很大的影響。另外，與最了解我的張鎮導演一起，製作了很多突破性的喜劇和搞笑電影。一起工作的5年中，能感受到自己演戲時的變化。」

▲ 《給自己的情歌》

絕不大男人

同時，柳承龍指自己一點也不大男人，因此談及戲中所演角色地答應患癌妻子替她尋學生時的初戀情人，表示現中自己也會這樣做。

他表示：「如果妻子說要自己一個去找初戀情人，這樣有點不恰當。但如果像劇中說要一起去找的話，我應該會帶她去。妻子一個人去的話，可能會出現問題，但是跟我一起去就不會有問題。而我不會讓妻子的身體狀況變那麼差。每年結婚紀念日，我會和妻子一起接受健康檢查。我認為這是送給彼此最好的禮物。」

而今年51歲的柳承龍更是跟上潮流，四出謝票又拍片放上社交媒體谷宣傳：「很多觀眾看了電影有笑有淚，所以我認為這真的起到了重要的作用。能主動去戲院，將精力集中在電影上。這套片對某些人來說，可能會成為人生轉淚點。以後，我會將更好的作品帶給觀眾。」

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