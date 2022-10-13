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【李怡逝世】喪禮10.22台北舉行　家人：李怡一生捍衛自由人權

社會 15:53 2022/10/13

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李怡本月5日在台灣逝世，享年87歲。（李怡Facebook圖片）

香港著名作家、時事評論家李怡本月5日在台灣逝世，享年87歲。其家人今（13日）於社交平台發出訃聞，李怡的喪禮將於10月22日在台北舉行，並設有公奠禮，隨即進行火化儀式。其家人指李怡一生捍衛自由人權、心繫香港，做人誠懇磊落，下筆從容真誠。

訃聞由李怡女兒李小蓓代表發出。訃聞指出，李怡於1948年定居香港，此後73年從事政治文化和新聞評論，一生捍衛自由人權，追求民主法治，亦心繫香港，但去年因政治考量移民台灣。

其家人指，李怡做人誠懇磊落，下筆從容真誠，「他永遠想讓強勢者知道謙虛，讓弱勢者得到希望。他認為勇氣是衡量一切品質的基礎。他對理想的不懈追求，永不止息的熱誠和溫暖，影響了無數讀者和年輕人。」

李怡的喪禮將於10月22日於台北舉行，下午1時30分設家奠禮、下午2時設公奠禮，隨即進行火化。

（李怡Facebook圖片）

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責任編輯：黃悅晴

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