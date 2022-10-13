【大灣區】民建聯促加快落實在大灣區內地城市設立保險售後服務中心

▲ 民建聯倡議推動大灣區金融合作 （民建聯 供圖）

民建聯《推進與內地大灣區的金融合作》政策倡議書，建議包括：提升香港作為大灣區綠色金融中心的角色，又建議加快落實在大灣區內地城市設立保險售後服務中心及推出「跨境保險通」。

民建聯認為，港府應與深圳前海管理局加強合作，推動前海機構及企業來港發行綠色債券；沿用深圳市政府來港發債時豁免其利得稅的做法，爭取將綠色債券發行融資及認證推廣至深圳市以外，吸引大灣區其他財政穩健的內地地方政府以及金融機構來港發綠債；同時，研究設立相關資訊及諮詢一站式服務平台，提升內地企業來港發綠債的便利度及意欲。

落實大灣區內地城市保險售後服務中心方面，民建聯指出，相關項目進展緩慢，期望兩地政府盡快就執行細節達成共識，並容許居住廣東省港人直接在當地購買香港保險產品。民建聯同時促請港府與內地當局研究跨境銷售保險產品的可行性，進一步推進跨境保險通計劃範疇。

立法會會計界議員黃俊碩表示，近年本港會計師事務所在招聘會計專業人手方面，持續遇到困難，業界人才有流失至其他行業的現象，因此建議當局推出相應措施以挽留人才，包括推動香港會計業界與內地會計業界作出更深入的交流互動，優化內地金融專才、會計師及會計畢業生來港實習，同時放寬工作簽證的限制，加強本港會計業界對內地行業的了解之餘，亦可為本港增添所需的人手資源。

另外，為了加強兩地人才互流互通，建議提到可以對接兩地社福支援制度，包括將強積金計劃與內地社保制度對接，讓在內地工作的港人有所選擇，具體建議包括對選擇不參加內地養老和失業保險金的僱員，立例讓他們繼續在香港月供強積金，並容許供款金額在計算內 地個人所得稅時作抵扣之用。

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責任編輯：趙居逸