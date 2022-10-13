  • 29°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自知之明】曾為藍奕邦與許廷鏗合唱呷醋　鄧小巧跟好友開騷聚舊

娛樂 15:30 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

鄧小巧藍奕邦兩位好友合作。

藍奕邦將於11月與鄧小巧在麥花臣舉行兩場音樂會，二人又推出重新錄製18年前大熱作品《自知之明》，與小巧 cover 自己的經典作，給歌迷一大驚喜。

藍奕邦成為獨立歌手後，接連推出三首作品，每次均與不同獨立音樂單位合作。雖然曾擔任張敬軒的演唱會表演嘉賓，但久未有自己的音樂會，讓歌迷苦候多年。

這次與小巧開 show 前推出《自知之明》的新版本，阿邦坦言是為答謝多年支持的樂迷朋友：「好感謝大家多年後依然想聽到我的作品，同喜歡呢幾年我為小巧寫的歌。」

《自知之明》是藍奕邦當年第一張唱片的主打歌，至今已經18年，阿邦笑言：「好多人話聽住《自知之明》同《熱帶魚》大。」選擇 cover 《自知之明》，亦是因為這首歌曲對歌迷來說別具意義。

阿邦透露小巧對這首歌情有獨鍾：「佢同我講過無數次想一齊合唱《自知之明》。記得有次我同許廷鏗喺一個節目合唱完，佢竟然有少少呷醋！」

這次音樂會以「家」為主題，原來他和小巧關係密切，感情猶如家人。阿邦曾經在小巧家中寄住三個月：「初初由加拿大返香港，驚自己唔適應唔敢獨居，佢就叫我去村屋慢慢住，住到適應先搬走。」

兩人早前離開香港一段時間再次歸來，這次共同開 show 像是回家和朋友們聚舊。今次海報拍攝還請來重量級嘉賓，鄧小巧的愛貓「瘦猛猛」客串，單是海報已令觀眾感受到他們二人日常互動的溫暖。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉
11:45 2022/08/28
【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉
【林家謙演唱會】尾場哽咽答謝觀眾　自言沒信心開騷獲林夕鼓勵　
08:01 2022/08/29
【林家謙演唱會】尾場哽咽答謝觀眾　自言沒信心開騷獲林夕鼓勵　
【新冠肺炎】鄧小巧跟未婚夫同確診　分享抗病經歷：身邊親友大多中招
18:37 2022/01/07
【新冠肺炎】鄧小巧跟未婚夫同確診　分享抗病經歷：身邊親友大多中招

你可能感興趣

【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉
11:45 2022/08/28
【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉
【林家謙演唱會】尾場哽咽答謝觀眾　自言沒信心開騷獲林夕鼓勵　
08:01 2022/08/29
【林家謙演唱會】尾場哽咽答謝觀眾　自言沒信心開騷獲林夕鼓勵　
【新冠肺炎】鄧小巧跟未婚夫同確診　分享抗病經歷：身邊親友大多中招
18:37 2022/01/07
【新冠肺炎】鄧小巧跟未婚夫同確診　分享抗病經歷：身邊親友大多中招
鄧小巧 許廷鏗 藍奕邦 歌手 張敬軒 演唱會

最高瀏覽

【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
10:39 2022/10/12
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
16:17 2022/10/12
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病