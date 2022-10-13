【最新疫情】港府考慮下周四放寬限聚令至12人　室內場所可進行現場表演活動【不斷更新】

▲ 當局宣布，由10月20日起再放寬社交距離措施。（陳靜儀攝）

本港疫情持續，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（13日）出席記者會，交代本港疫情。

當局宣布，由10月20日起決定適度放寬社交距離，包括室內場所可進行現場表演、主題公園戶外範圍容許飲食以及積極考慮放寬限聚令。

【16:45】

被問到其他防疫政策何時會放寬，李夏茵說，知道市民對生活復常有急切需求，但認為一步步放寬社交距離對整個社會來說比較安全。至於會否考慮取消抵港後核酸檢測安排，李夏茵指，國際社會出現不同變種病毒，加上本港藉有關措施揪出不少確診人士，認為現階段不宜放寬相關要求。

另外，當日推行「0+3」措施後，不少市民計劃外遊，李夏茵說，外國疫情較反覆，「去到外國病咗會比較煩」，呼籲市民外遊前要打齊針。

【16:30】

衞生防護中心早前表示，今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案。歐家榮說，鼻疽是風土病，主要較泥土、污水等傳播，打風或落雨後病毒會較易擴散，年紀大、有長期病的人士較易感染。他提到深水埗出現多宗個案，有關人士均是有長期病，年紀中位數為70歲左右，入院後有肺炎、敗血症情況。歐家榮稱，當局暫未在確診人士中找到關連，估計患者可能於深水埗區內接觸有病毒的污水。

【16:19】

李夏茵指，政府由10月20日至11月2日起決定適度放寬社交距離，包括積極考慮將戶外活動的人數上限放寬至12人；室內場所，包括餐飲處所、酒吧、電影院、會址、酒店等可進行現場表演活動，有關表演者要每7天做兩次核酸檢測，入處所前要快測，表演者亦要與觀眾保持適當距離、盡量戴口罩；主題公園戶外範圍容許飲食。

李夏茵強調，防疫政策要有秩序、以速度可控的原則放寬，她強調會考慮3個原則，首要考慮在放寬後反彈風險較低、不會將醫療系統推至極限的措施；其次考慮有利於民、經濟民生上影響大的措施；另要考慮保持政策一致性。她指，政府會在同一類型防疫政策下，先放寬一部分，觀察客觀環境會否容許，如可會再放寬其他相關措施。

李夏茵說，簽發免針紙是基於醫生專業判斷，不會因為外圍因素影響簽發的決定，醫生簽發的內容必須基於真確的資料，詳情即看：【下一頁】

【16:12】

李立業指，過去一周本港每日新增約200宗入院確診個案，危殆及嚴重均維持於50至60人左右，形容數字平穩。他指醫管局會繼續恢復探病服務至38間醫院急症病房，下周擴展到所有精神科病房。

【16:05】

歐家榮說，過去7天本港每日平均有4,871宗確診個案，比再上一周的3,753宗個案，有約30%升幅；本地個案方面，過去7日有4,509宗本地個案，同樣較再上一周的個案有約30%升幅；輸入個案方面，過去7天本港每日平均有362宗輪入個案，佔每日確診個案7.5％，與再前一周的274宗相比，有約32%升幅，約3%旅客抵港時呈陽性。

歐家榮又說，本港至今累計29宗XBB亞系輸入個案。他指觀察環球地區情況，歐洲及新加坡每日確診個案人數都有上升，不過嚴重個案維持較低水平。

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記者：黃悅晴