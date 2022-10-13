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【校網優勢】為10個月大女兒報學前班　洪永城住西半山盡享11名校網優勢

育兒經 17:16 2022/10/13

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洪永城揀住西半山，認真有先見之明。

藝人洪永城（Tony）與太太與梁諾妍（Inez）育有一女洪寶寶，雖然女兒只得10個月大，但洪永城已經相當緊張升學問題。Tony出席活動時坦言已經準備報讀Playgroup及學前班，更向藝人朋友取父母經。Tony一向都是有計劃的人，所以婚後定居於西半山西營盤，食正名校區優勢，西半山屬小學11校網，除了是傳統豪宅區外，亦是傳統名校匯聚之地，方便女女日後升學，連他都話校網不錯！

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11校網共有16間資助或官立學校，名校包括英皇書院同學會小學、嘉諾撒聖心學校、聖士提反女子中學附屬小學、中西區聖安多尼學校等，有人形容11校網數一數二。很多家長為求子女入讀名校，不惜捱貴租搬到中西區。

一家四口好幸福。

此外，11校網的聖士提反女子中學附屬小學及嘉諾撒聖心學校都有直屬中學，均為傳統名校。直屬中學有規定需保留統一派位階段的85%學位給其附屬小學，因此若入讀這兩間小學，換言之6年後的中學派位，只要小朋友表現不太差，很大機會可以直升中學，真正贏在起跑線！

如果官津名校不合適，中西區也有很多知名國際學校，如薄扶林的西島中學、蒙特梭利國際學校、德瑞國際學校等，無論官校、私校或國際學校都有很多選擇，而且間間都是名校。

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責任編輯:王明芳

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