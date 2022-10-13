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【公務員招聘】AO政務主任申請人數較上年度下跌4.1%　169人爭一位

政治 16:06 2022/10/13

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今年度政務主任（AO）及二級行政主任（EO）申請人數均下跌。（資料圖片）

政府上月起展開4個公務員學位職系的招聘工作，上周五（7日）截止。根據公務員事務局最新數字顯示，4個職位申請人數均下跌。政務主任（AO）方面，今年度共收到約9,300人申請，較上年度約9,700人少約400人，相等於減少4.1%；二級行政主任（EO）共收到約1.35萬人，較上年度1.5萬人下跌約1,500人，即減少約10%。

政府今年度政務主任（AO）招聘目標人數為55人、二級行政主任（EO）為220人。亦即政務主任（AO）平均約169人爭一個職位；二級行政主任（EO）平均約61人爭一個職位。

其中，二級助理貿易主任競爭最為激烈，今年度共接獲約10,600人申請爭奪4個空缺，即平均約2,650人競爭一個職位；二級運輸主任則接獲約7,600人申請，政府只提供15個空缺，亦即約506人競爭一個職位。

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責任編輯：陳葆琳

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