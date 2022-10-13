【台灣開關】「0+7」首日逾300名旅客訪台　未納入中港澳本地旅社正籌備台北團

▲ 台灣放寬入境檢疫「0+7」首日，逾300名旅客到訪，中港澳未納入通關地區，本地旅社正籌備台北4至5天團。（iStock圖片）

台灣於今日（13日）放寬入境檢疫政策，迎接國際旅客觀光，惟暫未適用於中港澳居民。當地觀光局指出，第一團國際旅客將於13日搭乘凌晨0點10分的班機抵台，觀光局長張錫聰也於班機抵達時，在桃園機場辦理迎賓儀式。

首發團44名泰國旅客乘坐虎航IT506航班，於今日凌晨0點10分抵達，觀光局張錫聰局長率領同仁赴機場辦理迎賓儀式。同日下午還有中華航空和長榮航空搭載各30人及25人的泰國旅行團抵台，泰國旅客百人抵台為當地檢疫政策鬆綁首日最大客源國。

此外同日還有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等團體，共計20團，244人前往台灣，預估10月底前尚有230團、3,630人到訪當地。

台灣即日起入境檢疫亦鬆綁至「0+7 」，7天自主防疫若無徵狀可以搭乘大眾交通運輸，開放外出用餐，變相免隔離，惟暫不適用於中港澳居民。本地旅行社正積極籌備行程，為台灣向香港開放邊境做好準備。縱橫遊執行董事袁振寧預計，開放初期航空公司只會恢復往來台北與香港的航班，因此旅行社正籌備台北4至5天團，行程以購物、飲食為主，適合港人來一個放鬆的短假期。及後復飛往來台東、高雄、台南與香港後，會推出4至5天台南團及7至8天環島遊。

參考日本重開觀光旅遊的情況，他估計，飛往台灣的機票亦會上升，佔旅行團成本中最多，他又指當地酒店較疫情前加價一成，惟相對日本加幅十分溫和。

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記者：陳麗娜