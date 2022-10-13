【惡毒護士】初生嬰醫院離奇死亡　揭32歲魔鬼護士涉毒殺7嬰

▲ 初生嬰醫院離奇死亡，揭32歲魔鬼護士涉毒殺7嬰。

護士有白衣天使的美稱，但英國卻有一名外貌甜美、内心惡毒的護士，在任職醫院護士期間共殺害7名新生兒，更另企圖毒殺15名嬰兒未果，駭人行徑被揭發；案件正進行審理中。

最新影片：

綜合外國媒體報道，現年32歲的萊比（Lucy Letby），於2015年至2016年在英國柴郡（Cheshire）賈斯特伯爵夫人醫院（Countess of ChesterHospital）任職護士期間，涉嫌殺害5名男嬰和2名女嬰，另企圖毒殺15名嬰兒，所倖院方及時發現異樣，這批新生兒終逃過一劫。

據了解，院方發現當時醫院新生兒的死亡比例異常偏高，展開調查發現他們都是因喪失心肺功能而死亡，生前被注射空氣、胰島素或牛奶而受創、傷殘致死；且發現他們的手腳上均出現不尋常斑點；另還發現仍在生的10餘名嬰兒也有相同情況。醫院推測，死去的新生兒或是人為殺害，將此事通報警方。

向嬰兒注射空氣、胰島素等致殘致死

2017年，警方著手調查，根據種種綫索鎖定疑犯萊比，因她與死去嬰兒有非常密切的接觸。調查中發現，萊比經常要求當值夜班，還要選特定的育嬰室；如果上司不批准，就會表現出明顯不滿或失望。所有受害嬰兒都來自萊比當值夜班的育嬰室，同時，因血糖過低而受創或者死亡的嬰兒，也都由萊比照顧。再由於當時只有萊比才可以接觸到胰島素，因此也是唯一符合在嬰兒生前對他們注射胰島素致死的關鍵人物。

警方認定萊比嫌疑重大，但萊比被揭發惡行後拒絕認罪，在她獲得保釋期間，警方持續追查，終在2020年11月將其逮捕。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

被捕後態度冷靜 否認控罪

英國社會對此案件高度關注。法院檢方以7項謀殺罪和15項企圖謀殺罪起訴萊比，案件現正由法院審理。專家發現，就連被及時救出的15名嬰兒中，也各有1名男嬰和女嬰，分別遭萊比試圖毒殺3次，及1天内被毒害2次。面對指控，萊比態度冷靜，並在庭上拒絕認罪，外界估計審理期將達半年甚至更久。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣