【平行時空】海俊傑人到中年健康響警號　信任太太理財將收入全給愛妻

▲ 海俊傑現時對健康十分注重。

去年憑劇集《星空下的仁醫》、《十月初五的月光》的演出受讚賞的海俊傑，今年雖未有新劇播出，卻像心機放了在老本行－－唱歌上。或者大家都忘了，海俊傑是1994年新秀歌唱比賽冠軍，曾出過唱片。今日再拿起咪高峰，人生閱歷豐富了，自覺有更多故事，跟大家分享「中年好聲音」。

這兩年海俊傑除拍劇，亦多了在音樂上的工作。除曾跟李施嬅合唱《二次緣》，早前亦推出新歌《平行時空》，似要再度讓大家記起海俊傑的歌手身份。

重提入行經過，海俊傑坦言少年時雖喜歡唱歌，也曾獲唱片公司招徠，但他卻從沒想過會做藝人。「當年我在美國高中畢業後，在紐約參加一個唱歌比賽並得獎，用獎金返香港放假，看到有新秀歌唱大賽，冠軍獎金有十萬元，心想如果贏了，返美國升學便有錢可買架車，於是便報名。」

▲ 海俊傑自言愛唱歌，更喜歡演戲的滿足感。（攝影：eric）

希望能娛樂觀眾

海俊傑如願在新秀摘了冠軍，他卻未料到旋即獲華星安排出碟，後來亦有拍劇機會，工作接踵而來，本來回美升學的計劃，自此便被擱置。

在演藝圈走過逾20個年頭，經常被問及較喜歡唱歌還是演戲，海俊傑會這樣形容：「兩者好像影相和跑步，彼此性質各有分別，亦同樣可有滿足感，而人生喜歡的事，是可以多於一樣的。」

然而，海俊傑卻可以肯定，無論是演戲或唱歌，他的目標很清晰，便是為娛樂大眾。「去年做《星空下的仁醫》感受很大，原來努力演出是沒有白費，觀眾是看得到，就算角色會被人罵，也是代表認同你演得好，所以很開心。唱歌也是一樣，等如以前我都會很期待張學友、陳百強的演出，自己都很想讓觀眾享受這種期待，做大家喜歡的東西，除非有日會很多產，才會考慮自我一點。」

▲ 因為拍《法證先鋒IV》跟李施嬅成好友，二人亦曾合唱《二次緣》。

不被年紀規限

每個人都試過年少輕狂，海俊傑也不例外，他明言今年將會「入五」，心境早變成熟，更為關注是身心健康。「50歲未是老人家，但也不再是年青人，最重要是能否保持體能，不要未老先衰，去年曾為TVB《明星運動會》上擂台跟鄭俊弘打拳，自己都捱到3分鐘，相信身體總算不賴。任達華、周潤發現在依然經常做運動、行山，只要有健康，年齡數字就不用理。」

海俊傑曾聽過一位氣功師的贈言，讓他很感受用。「對方說，18歲年青人做到的，他都做到；但自己做到的，18歲的人卻未必可以。這句話很有哲理，亦讓我明白做運動是生活的一部分，每日至少都拉拉筋，就好像車子要入機油，才可以保持運作。」

事實上，海俊傑也曾出現過健康警號。「約兩年前因為經常感頭暈，醫生告知是體內三酸甘油酯含量過高，主因是平日雜食太多，亦很油膩，幸而身體檢查後，僅心臟有一條很幼細血管塞了，但未須通波仔，不過飲食就要嚴格控制，亦要多做帶氧運動。」

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由太太負責理財

適連海俊傑要參予拳賽節目，故他乘機加緊鍛鍊體魄，健身期間除以蔬菜、沙律、蛋和雞肉為主，每日早上8時便起床練拳，晚上就會跑步。即使節目完結，他至今仍未有鬆懈「家中有啞鈴、TRX，有時間就做，半小便已可全身爆汗，因此忙不是藉口，回家選擇行樓梯，已經是很好的運動。」

海俊傑在內地工作時，認識任化粧師的現任太太，二人結婚5年，他形容二人猶如凹凸配。「我飲食清淡，她卻喜歡吃油膩；而她較外向，常找朋友出街、傾電話，我就偏向文靜，在家中很沉默，不過這是我們的相處學問，她大聲時，我便細聲，也會間中陪她食紅燒肉，大家像跳舞，十分合拍。」

愛妻號海俊傑更指其理財態度就是「不理」，因會把收入全交由太太管理。「我性格不愛管數，以前拍拖，都好信任女朋友，會讓對方幫我交租、交電費，我只負責拍戲賺錢便可，錢在我手，反而容易亂買東西。聽說梁朝偉都是如此，把錢全交給太太，當然他的錢會比我更多，有個信任的人管理便是最好，這樣錢才會用得其所。」

▲ 自言最初沒想過做藝人，沒想過演藝工作卻成了自己的事業。

記者：陳家昌

場地：Phenomenon Wine‧ Dine

