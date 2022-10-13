【假日好去處】中環摩天輪下嘆美酒佳餚　The Grounds戶外電影院升級回歸【內有購票連結】

▲ The Grounds戶外電影院升級回歸。

休閒及娛樂活動空間The Grounds——香港公眾最喜歡的戶外娛樂空間再次回歸，香港公眾最喜愛的中環戶外娛樂空間AIA Vitality公園，並已正式向公眾開放。為慶祝香港放寬入境條件並適逢秋高氣爽好天氣，The Grounds為本地公眾與國際遊客呈獻一系列豐富體驗和活動，並可以安坐於舒適的私人花園中欣賞無與倫比的香港天際線。

▲ 位於中環戶外娛樂空間AIA Vitality公園。

升級回歸

是次放映的電影除了多部主流大片如《貓王》、《侏羅紀公園》和《哈利波特》系列等，更有各種類型的精選電影。The Grounds也首次與香港獨立電影發行公司高先電影院合作，以慶祝本土電影製作和人才，焦點本地電影包括《好好拍電影》、《叔・叔》以及《狂舞派》等。

場地更提供一系列全新私人花園（四人座位）選擇，原有的私人花園「Classic Pods」（4張票為港幣800元起）將提供四張升級躺椅，而位於較佳視野位置的全新「Prime Pods」（4張票價為港幣1,200 元起）將會提供BProject的沙發型座椅。另外，特意為大家帶來5組限量的「Luxe Pods」（4張票為港幣3,200元起），搭配豪華座椅及沙發以打造更寬闊、更奢華的私人花園，大家到埗時更可享用香檳美酒或精選葡萄酒一瓶，並可在全場最佳角度觀看巨大的LED電影屏幕。

作為今年度活動空間的首選支付合作夥伴，Visa持卡人可以在The Grounds體驗多個專屬優惠，包括優先48小時預訂門票，於The Grounds使用Visa卡支付價值超過港幣380元的餐飲選項即可獲贈Visa品牌的爆谷一袋和Perrier氣泡水兩瓶。酒吧同時使用零接觸支付方式，大家可以輕鬆下單。

▲ Luxe Pods只有5組限量。（4張票價$3,200起）

多款餐飲佳餚

延續與BaseHall的合作，來自FRANCIS、Return of Lemak、Bengal Brothers和Benko by Nüte的美食讓賓客食遍全球。以奶油鷹嘴豆泥、馬來風味椰漿炸雞（Lemak chicken）、印度小食捲餅（kati rolls）、新鮮的日式蓋飯（benko bowls）等美饌提升電影院的體驗。過往受歡迎的餐飲品牌也將透過BaseHall回歸，包括 Honbo、MoyoSik、Cô Thành和Pub 1842，承諾提供美味的漢堡、可口的韓國拌飯和傳統的越南三明治。

飲品合作夥伴包括Aperol Spritz、ONLY、Orion和Perrier，明亮的橙色雞尾酒、零糖伏特加蘇打水的清爽口味、順喉日本啤酒和美味的碳酸礦泉水，讓用餐體驗更加完美。另有各式雞尾酒、啤酒、葡萄酒、咖啡、果汁和其他飲料以及與Visa合作的新品牌爆米花。The Grounds繼續是一個無現金的場所，因此賓客可以輕鬆地通過每個私人花園內的專屬二維碼下載下單應用程序，或直接在酒吧進行非接觸式支付，過程輕鬆而安全。

▲ 多款美酒佳餚，滿足賓客口味。

共享天倫之樂

想一聚天倫之樂，可帶同小朋友到The Grounds上享受一個令人難忘而有趣的家庭週末，觀看充滿活力的精選兒童電影。彼思動畫（Pixar）的電影如《冰雪奇緣》、《冰雪奇緣 2》、《魔法滿屋》和《海洋奇緣》將讓孩子們載歌載舞。配合萬聖節主題的影片《女巫也瘋狂》和《科學怪犬》也將為孩子和成人帶來驚險的刺激。另會與Rugbytots和BallroomBees合作，在The Grounds開放的後期帶來更多親子活動。

健康體驗

想要在電影放映前活動身心得賓客可選擇參與跟Lululemon策劃的一系列健康課程，提供了全面的健康體驗，包括由品牌大使帶領的瑜伽課、冥想和正念練習等課程。透過一系列精心策劃的體驗，品牌希望在社區推動在關注身體、精神和社交方面的健康。

為了提升The Grounds每一個接觸點的體驗，洗手間裡設有Rituals產品，包括品牌「Ritual of Jing」系列的產品。香氛棒和使人平静的冥想聲將使大家在活動期間放鬆身心，而各種奢華的洗手液和潤手霜會手部衛生與護理成為有趣體驗。大家透過場地中的特定二維碼註冊成為My Rituals會員後可在參與活動的商店兌換禮品。

大家購買門票時須預先登記，進場時則需進行體溫檢查。在場地範圍內走動時，所有賓客必需佩戴口罩。所有點餐服務均以零接觸方式進行，而大會亦在每項活動完結後進行徹底清潔及消毒每個私人花園。為確保在場人士的健康及安全，The Grounds 將嚴格遵守防護措施及安全標準。

門票於 Zicket 網站（www.zicket.co/organisers/the-grounds）發售，Visa持卡人將在公開售票前優先48小時預訂門票。公眾可於The Grounds網站（www.thegroundshk.com）訂閱電子報接收最新活動資訊。

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責任編緝：馮雪怡

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