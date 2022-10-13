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【網購騙案】警方打擊網騙拘95人　「防騙視伏器」1成半搜尋有可疑

社會 16:34 2022/10/13

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警方定期進行代號「鐵將」全港執法行動。（馮漢柱攝）

為持續打擊日益猖獗的網上購物騙案，警方定期進行代號「鐵將」全港執法行動。第六輪行動於9月26日至10月12日進行，行動中警方拘捕拘捕共95人，年齡介乎15至74歲，涉案金額逾300萬元。

被捕的95人分別涉嫌行騙及洗黑錢等罪名，其中警方瓦解一個活躍於今年4-8月的犯罪集團，涉操縱30個假社交平台專頁來行騙。商業罪案調查科高級督察蔡翹暉指，該集團涉嫌騙去至少47人，共10萬元的犯罪得益 ，警方於10月5日採取行動，拘捕3名介乎24至48歲的本地男子，分報稱運輸、地盤工人及無業，並檢取手機及路由器等證物，相信已瓦解集團。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，警方在今年首8個月，錄得超過5,100宗網購騙案，佔同期科技罪案三份一，損失共3,800萬元。據分析，騙徒傾向因應潮流行騙，例如近月訛稱月餅、大閘蟹等，高色產品亦包括食物飲品、演唱會或主題公園門票及電子產品等。當市民轉帳購物後，騙徒就會失去聯絡。

（馮漢柱攝）

網絡安全及科技罪案調查科總督察葉卓譽提到，警方上月底推出的「防騙視伏器」，推出兩周以來已錄得超過3萬次搜尋，當中1成半結果都疑與詐騙舉報有關。他提醒市民，網購時留意專頁有無可疑，例如設立時間會否很短、讚好是否來自本地等。

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記者：蘇文軒

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