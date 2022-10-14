【創業追夢】覷準健身室結業潮抓緊創業商機　健身教練顛覆經營模式吸舊客

▲ 疫下不少大型健身中心結業，看準這個黃金時機，兩位健身達人於短短個半月時間開設一間專注於group exercise的健身室，務求吸納新知舊雨。

近年私人健身中心如雨後春筍般出現，說到底都是因為疫情令大家更著重健康，但與此同時，亦因為疫情令本地一間大型健身連鎖店於今年3月中結業，而身為會員的胡曜麟（Aaron）和蔡家聰（Paul）看準這個黃金時機，於短短個半月時間開設一間專注於group exercise的健身室，務求吸納新知舊雨。

開設一間健身室是不是一件很容易的事情？看到Aaron和Paul於短短個半月左右就將眼前的TeamX經營得有板有眼，不禁叫人誤會創業是一件很容易的事情，但背後的急趕，其實是他們與時間競賽，要捉緊創業的黃金時機，至於故事可要今年3月中一間大型的連鎖健身中心突然結業。

與時間競賽

從事商場marketing工作，公餘兼職group exercise健身教練的Aaron說：「2008年在澳洲讀書的時候已經接觸group exercise，回港後成為大型健身中心會員，但從來沒有想過做教練，在健身室裏玩得起勁加上機緣巧合，有機會嘗試一些教練的訓練課程，及後成為part time教練，而3月中的一個早上得知健身中心因為疫情而突然倒閉，實在意料不及，甚至沒時間和教練們或gym友道別，當時對我又或是很多會員來說，都是一個叫人來得措手不及的打擊。」

▲ Aaron（右）自言既有本身工作、又要教班、加上很多行政上的工作要處理，一周工作7天，笑言實在有點吃不消，難怪最近他將工作辭掉，全身投入創業大計中。（攝影：黃建輝）

不過，這個「打擊」造就了Aaron與Paul的創業動機。曾經出任上市公司裏HR部門主管的Paul補充：「我和Aaron在健身班裏認識，Group exercise的概念是一班人一起做運動，有著互相鼓勵的況味，所以一起參與group exercise的人很多都會變成朋友，大家有一種bonding（羈絆）的感覺，這感覺和找一個健身教練單對單教你舉重訓練來得截然不同。當時得知健身中心結業，與Aaron閒聊間笑說很多人將健身中心當作自己的家，既然今天這個家沒有了，倒不如建立一個屬於自己的家。身旁的朋友聽後起哄贊成，而我們花了兩個星期就拍板落實，當然在落實前要做好開支預算，結業健身中心的舊客會否有興趣過檔等，更重要的是和時間競賽，大型健身中心結業，我們希望在短短一個月內，能夠吸納當時對加入哪一間健身中心仍然猶豫不決的舊會員過檔。」

Aaron笑著說：「還記得我們在4月1日愚人節當日在社交媒體公布這消息和名字，如果成功我當然開心，但假若不成事，就當作是愚人節笑話，進可攻、退可守。」

▲ Aaron說：「Group exercise可以說是一種團體運動，當中包含了cardio、跳舞、又或是最近非常流行的HIIT等，運動時有著強勁音樂，一班人做運動很容易就結識到一班志同道合的朋友。」（圖片由受訪者提供）

歸根究底叫他倆創業的原因是看準了市場上的空隙，因市場上的健身中心把定位放在group exercise的只得幾間），再加上Aaron有點意難平。

意難平

Aaron說：「一直以來，大型健身中心都依靠會員制費用和健身教練教授會員上堂為主要的收入來源，而group exercise被視為不賺錢和花錢的部分，繼而，有點小覷了group exercise的導師，但其實我們都是專業和有質素的，有這種看法很不對。」

▲ 要在一個月可以開設健身中心談何容易，Paul說：「選址要接近商業和住宅區，空間要大，當時只找一些曾經是開設健身中心現為空置的單位，加上不少商廈抗拒（因為要播放音樂），所以市場上選擇不多。」（圖片由受訪者提供）

此外，他們亦嘗試採用一個新的收費概念，嘗試挑戰舊有經營健身中心模式。Paul說：「現在大家加入健身中心都離不開繳交一筆比較大款項，然後可以在中心內隨意使用場內的設施或上堂，但只要大家回想到California Fitness（2016）、Goji Studios（2021）突然結業，它們都須要會員繳交一筆大額的金錢入會。既然如此，在自己的『家』我可以嘗試一個新的收費模式——逐堂收費，當然這個收費模式叫不少朋友大潑冷水，始終給一筆錢然後在中心內大玩特玩這收費模式實在太根深柢固，但我深信大家會慢慢接受，而會員在這模式的收費下上堂自己比較謹慎，正所謂一堂起兩堂止，因此，要吸引到學員，我們在挑選師資方面會更加嚴謹，可幸的是不少來自以上所提及舊有健身中心的星級導師都相繼加盟，更有學員來試堂後，都笑著說像找回了失散了的朋友似的。」

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朋友間的羈絆

的確，在不少人都相繼離開這個城市的時候，能夠在特定的空間裏找得新知舊雨是一件值得開心的事情，運動加上音樂所帶給人的快樂的確可以幫助不少人慰藉身心。Paul說：

「Group exercise是一種很有趣的運動，由一至兩個導師帶領一班學生，帶出一種互相扶持的感覺，一個人做很易放棄，但一大班人去做時間就好快過，完成了有成功感，加上音樂帶動運動，感染力比單是沉悶的舉重來得更易投入，所以有很多人都當group exercise的空間為另一個家，因此，早前大型健身中心結業時，的而且確看到不少朋友哭著臉訴說著情緒非常低落，沒有了lifet style、沒有了朋友和生活，對於這一種由大家本來互不相識，到因為運動而成為朋友，那一種羈絆的感覺，相信只有玩過group exercise的人才可以深切體會得到。」

記者：何偉雄