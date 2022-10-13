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【免針紙】當局強調醫生簽發免針紙基於專業判斷　郭卓堅表示喪失法援

社會 16:40 2022/10/13

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醫務衞生局副局長李夏茵。（陳靜儀攝）

本港疫情持續，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（13日）出席記者會，交代本港疫情。

最新消息稱，提出免針紙司法覆核案的郭卓堅稱，因打齊三針，不屬於相關人士，被拒法援。他將提出上訴。

高院頒令暫緩執行廢除免針紙，直至司法覆核有決定。李夏茵指，基於高院頒令相關決定後，政府已暫緩執行廢除免針紙，她以案件已進入司法程序，不評論有關案件。

李夏茵表示，當局對於坊間對簽發免針紙的疑慮，擔心有需要的人士未能獲得相關文件，她強調簽發免針紙是基於醫生專業判斷，不會因為外圍因素影響簽發的決定，醫生簽發的內容必須基於真確的資料。被問對統一發放免針紙，醫生進行診斷認為病人有必要免打針，基於專業判斷下必須發放免針紙，社會對醫生有一定信任。

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記者：陳麗娜

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