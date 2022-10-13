【鄰里糾紛】公屋女大學生開燈通宵溫書　遭鄰居大字報投訴「光污染」

鄰里間應互相幫助，惟一名住公屋的女大學近日發文，稱最近終排到公屋，但因要準備考試，故需通宵溫書，由於未有時間安裝窗簾，結果遭鄰居寫大字報投訴她造成「光污染」，她無奈稱，「靜靜溫書都唔比？唔知仲以為自己住緊高尚住宅。」

該名女網民日前在網上討論區「Dcard」發帖，指自己就讀香港浸會大學，最近一家人終獲派公屋，便趕住搬入去住。由於她近期好多考試，在搬屋和考試雙重壓力下，每日都很忙碌，且日日要通宵溫書。

該名女大學生稱，搬到新居約個星期，周二（11日）終迎來考試，但前一日卻收到一封信，投訴她每日開燈至夜深，騷擾到其他住戶，對他們造成「光污染」。

該女大生坦言，由於一家人匆忙入伙，確實未安裝窗簾，加上訂造窗簾布價錢貴，故暫時只用布遮蓋窗口，

啲布就遮唔到個窗最頂頂嗰個位，所以嗰個位會透光出嚟，但係我間屋唔係正對其他住宅單位，只係隔離斜對一啲單位咁樣，而我唔知我點樣「殘」到佢地。

她續稱，自己僅在房間溫習，並非在晚上唱歌製造噪音，對遭鄰居投訴頓感委屈，

問心我又無夜媽媽喺度唱k嘈住人，靜靜地溫書都唔比？

她又形容初時以為是「追數信」，「用晒marker大字報咁，我真係寧願佢哋光明正大撳鐘，同我講話我夜晚溫書搞到佢哋，instead of走去寫啲匿名信掉去我信箱去話我知，唔知仲以為自己住緊咩高尚住宅，係私樓/豪宅」。目前儘快安裝窗簾。

帖文一出引起網民熱議，有網民建議事主裝窗簾息事寧人；亦有網民認為住開公屋，就要習慣下。

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責任編輯︰王明芳