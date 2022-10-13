【非法集結】涉中環擲磚於馬路上　男生非法集結罪成判勞教中心

▲ 涉中環擲磚於馬路上，男生非法集結罪成判勞教中心。（資料圖片）

兩學生涉於2019年響應網民號召，參與中環「和你Lunch」，期間拋擲磚塊於馬路上，被控非法集結等罪。其中1名男生經審訊後被裁定罪脫，另1名男生則罪成，今（13日）於區域法院被判入勞教中心。暫委法官判刑時指，被告於案發時曾拋下磚頭，加上被捕時的衣著，可見被告與他人有默契地犯案，故此罪責不輕，需處以阻嚇性刑罰。

被告為譚家樑（21歲，學生）及周柏希（21歲，學生），早前否認1項非法集結罪，以及1項在非法集結中使用蒙面物品罪，周經審訊後被裁定全部罪脫，譚則被裁定全部罪成。

暫委法官判刑時指，本案性質嚴重，案件是在2019年社會運動下發生，涉案範圍廣闊，包括香港商業中心，歷時亦超過1小時。示威者更於交通繁忙的畢打街一帶架設路障，使街道上滿佈磚頭。

暫委法官續指，本案雖然未有暴力事件發生，但亦影響中環的商業運作。法官指過百名示威者聚集於街道上，又不斷叫喊口號，容易激起他人情緒，增加暴力事件發生的風險。部分示威者更身穿黑衣，顯示他們有備而來。

暫委法官指，譚於案發時曾拋下磚頭，被捕時身穿黑衣，掛有護目鏡及口罩，以及戴上手套，可見譚與他人有默契地犯案，故此罪責不輕，需處以阻嚇性刑罰。由於報告建議譚被判入勞教中心，暫委法官遂就兩罪將譚判處勞教中心。

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記者：梁錦麟