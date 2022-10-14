【兒童流感】B女中流感高燒40°C噴射式嘔奶　港媽陪入院4天：情願代她受苦

▲ 本港5歲女童在7個月大時曾中流感，當時發高燒留院4天。

近日不少家長為小朋友安排接種流感疫苗，港媽Fiona也是其一，她的5歲女兒心怡在10月下旬將在學校打流感針。其實心怡在1歲半之後，年年都有打流感針，是因為在嬰兒時期曾歷中流感之苦，患病約一星期，當中有4天留院治療，媽媽見到女兒年紀小小受苦，極心痛。

7個月大BB患流感

港媽Fiona育有5歲女兒心怡，心怡在1歲半之後，每年都有接種流感疫苗，因為她在約7個月大時曾患流感，當時情況反覆，媽媽至今回想仍猶有餘悸，擔心女兒再感染了流感得重症。

Fiona分享女兒在嬰兒時期患流感的經歷，約在2018年1月，那時正值流感高峰期，女兒心怡只有7個月大，平日有胃口飲奶，但突然沒有食欲，有感冒的徵狀，如發燒、流鼻水等，開始不適。當時媽媽擔心女兒患上流感，見她2日發燒不退，跨區帶她到私家醫院求診，進行了檢查確診女兒中了乙型流感病毒，然而醫院爆滿不收新症留院。

▲ 心怡在約7個月大時中流感，需入院治療。（圖片︰受訪者提供）

新手媽媽Fiona面對女兒患流感很擔心，醫生著她帶女兒回到近家的公立醫院看急症，那時等到半夜凌晨2、3時，心怡仍有發高燒，更一度燒至40度。公立醫院也滿症，醫生給了退燒藥，建議Fiona帶女兒回家密切觀察。

高燒及噴射式嘔奶

可是，心怡流感徵狀未有紓緩，亦吃不到藥，一食藥就連同奶嘔出來，而且更是噴射式地嘔。Fiona回想當時見到女兒如此辛苦，人仔細細要經歷病況，即使女兒未懂說話表達不適，但她發燒全身滾燙、沒精神、嘔吐，不哭之時也會眼泛淚光，就知道到她很辛苦。

女兒是第一胎，我是新手媽媽，我當時也有哭起來，怪責自己照顧不好女兒令她患病，平時女兒很精靈，從沒試過這樣，我情願代她受苦……

最新影片推介︰

媽媽陪女兒入院4天

當時Fiona上網查資料，知道私家醫院港怡醫院仍收症，她跟丈夫帶同女兒去求診，記得當天更是星期日，可幸醫院肯收症，Fiona開始陪同女兒留院4天。心怡仍有發燒，而醫生跟Fiona解釋要給心怡特效藥「特敏福」。她一度擔心「特敏福」對女兒有副作用，但醫生解釋心怡當時情況下宜服食特效藥為佳，Fiona雖然明白流感的死亡率不高，但擔心女兒只有數個月大，會因流感帶來嚴重影響，她明白及同意讓女兒服用醫生處方的藥物。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

媽媽陪同女兒住院4天，心怡獲醫護悉心照顧康復出院。Fiona仍記得留院情況，當護士為心怡抽血時，在外等待聽到女兒哭得很慘感心痛。之後女兒約1歲半後有接種流感疫苗，以及隨後每年都有打流感針。

因為女兒曾患流感，不想她再受苦，加上小朋友打流感針是免費，1歲多去診所打針，之後她返N班學校有安排到校打針，現時5歲的她，學校有安排在10月尾為學生打流感針。

另外，由於婆婆有份照顧心怡，擔心自己萬一感染流感會傳染孫女，加上長者也獲免費打流感針，婆婆和公公年年也有打流感針。Fiona明白打流感針不是百分百不會患流感，但至少減低感染機會，她不想女兒再歷流感之苦。

宜每年接種流感疫苗

據衞生署資料，為預防流感，應盡早接種季節性流感疫苗（流感疫苗）和保持良好的個人及環境衞生。有關每年接種流感疫苗方面，因為在上一季度接種流感疫苗後建立的免疫力會隨時間降低，下一季度或會降至沒有保護作用的水平。加上流行的流感病毒株或不時改變，流感疫苗的成分可能與上季度不同，故此建議每年接種流感疫苗。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者︰顏紫燕