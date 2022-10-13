【全城一叮】劉家聰生6cm腦瘤　手術後曾半身癱瘓重新學行路　

▲ 《全城一叮》

由林盛斌（Bob）、馮盈盈擔任主持，嘉賓評判為伍詠薇及蔡一傑TVB才藝比拼節目《全城一叮》，在今晚（10月13日）出場單位包括謝采芝、黃紫恩與劉展霆、方紹聰與關嘉敏、陳懿德、劉家聰，各單位分別表演唱歌、跳舞及棟篤笑等。

當中，入行逾廿年的劉家聰在今集《全城一叮》表演影子舞，背後故事更是充滿洋蔥。

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劉家聰學「重新做人」

在2018年時家聰發現腦內生了約6cm大的腫瘤，並因而經歷了長達8小時的開腦手術。

完成手術後，病情反覆的家聰再度經歷半身癱瘓考驗，雖然難關過了一關又有一關，但樂觀的他談及過往經歷時仍是一笑置之，並指手術後要學習「重新做人」：「要學行路、學講嘢、學平衡，做物理治療。」

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馮盈盈當場淚崩

家聰又指很享受踏上舞台的感覺：「我最鍾意掌聲。」其人生經歷及積極面對逆境的鑽石級意志，令馮盈盈失陷淚崩。

他受訪時透露，為今次手影舞籌備了足足一個月，談到當中最大難度：「最困難係要身體配合光線方向，達到想要嘅光影效果，學習每一樣嘢都係困難，但只要有正面思想，就可以將困難簡化。」家聰續指，表演手影舞的原因是想以最直接簡單的方式傳遞正面信息之餘，亦想帶點趣味性。

▲ 《東張西望》主持陳懿德不止口才了得，連唱歌也可以。

伍詠薇大讚陳懿德

另外，去年入圍港姐、現為《東張西望》主持的陳懿德，則表演唱歌。以汽球肥妹裝、光着腳上陣獻唱《女神》的她，更表演極速大變身，獲伍詠薇大讚可塑性高：「我覺得你好得意！」

中大新聞系畢業的德德由細到大都喜歡唱歌，擁有8級聲樂專業資格，中學時曾在伍樂城的音樂學校學唱流行歌。其實德德以前是肥妹仔一名，高峰時體重曾達132磅，之後她努力減肥才達到現時Fit爆身材，相當有毅力。