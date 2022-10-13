【東張西望】香港仔唐樓天台變垃圾場　臭氣沖天亂棄廚餘飯盒家電

▲ 天台變成臭氣沖天嘅垃圾場，令住戶非常困擾。

《東張西望》昨晚(12日)播出香港仔一唐樓的天台平台堆滿了垃圾，傢俬、小型電器、廚餘、飯盒，甚至小朋友的功課都有，加上日曬雨淋，被棄置的木傢俬發脤又發霉，臭味充斥，讓該大廈住戶造成嚴重滋擾。

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昨晚(12日)，《東張西望》主持游莨維(1蚊Joe)與攝製隊，走訪香港仔一唐樓的天台時，未踏入天台範圍已經見到放有雜物及紙皮，天台近門口位棄置了一大一小雪櫃、行李篋、摺枱同膠箱，走進天台時，看到堆積了大量垃圾，包括有廚餘、傢俬、床舖、外賣盒，甚至小朋友的功課都有，衛生環境惡劣，嚴重影響附近居民。

1蚊Joe與受影響住戶張小姐做了個電話訪問，張小姐直斥垃圾發脹發霉發臭，擔心會蛀蟲，而且垃圾更蔓延到鄰近的天台，非常之恐怖，

啲人將啲廚餘、家具及小型電器，完全掉晒上天台，非常之恐怖，天氣非常之炎熱，有好惡劣嘅臭味傳出來，我哋隔離個天台都唔放過，都將啲傢俬、小型電器都掉埋過嚟，我覺得非常之離譜，主要係廚餘同埋發脹嘅木傢俬，我諗過熱之後有啲變味，我驚會蛀蟲，廚餘垃圾多，外賣盒係非常非常之多，我哋距離個垃圾房要行10分鐘，可能啲人唔想行過去啦！啲垃圾全部清晒上天台方便自己囉！

天台堆積的垃圾包羅萬有，有不少大型殘舊的傢電，而且因為近海邊的緣故特別大風，張小姐非常擔心打風時，會把這些垃圾吹落街釀成意外，

如果打風係非常之犀利，咁吹咗落街，嚴重到咩後果呢，我唔可以講到咁乜嘢，你哋搬走咗都好啦！你哋嘅生活垃圾都要搞好佢啦！唔應該影響到人哋，想佢哋盡快清理好，還返個正常環境俾我哋！

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而其他街坊亦擔心會垃圾從天降，「擔心飛落街！」、「你有掃垃圾嘅工人嘛！叫佢哋嚟清理，唔係點搞呀！啲人冇公德心！」、「呢啲梗係要搵人清理吓啦！」垃圾已擺放了兩星期，沒有人清理之餘更愈積愈多，其實業主立案法團應該要讓住戶知道亂棄置垃圾在天台會釀成意外令他人受傷。

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責任編輯︰王明芳