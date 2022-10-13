【3區污水陽性】涉黃大仙區、九龍城區及離島區多個屋苑　港府派11萬套快測

▲ 本港疫情持續。（黃建輝攝）

政府今日（13日）表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在離島區、九龍城區及黃大仙區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，涉及的區域如下

離島區：東涌馬灣新村及黃家圍、上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、龍井頭及裕泰苑

九龍城區：盛德街及炮仗街附近一帶住宅、Oasis Kai Tak、啟德1號、啟朗苑、嘉匯、天寰、龍譽及煥然壹居

黃大仙區：嘉峰臺、威豪花園、怡富花園、怡發花園、新麗花園、興業大廈、鳳德道及環鳳街附近一帶住宅、新光中心、豪苑及慈安苑

▲ 盛德街及炮仗街附近一帶住宅污水陽性。（政府新聞處）

▲ 鳳德道及環鳳街附近一帶住宅污水陽性。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴