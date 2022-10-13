  • 27°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 18:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3區污水陽性】涉黃大仙區、九龍城區及離島區多個屋苑　港府派11萬套快測

社會 17:11 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

本港疫情持續。（黃建輝攝）

政府今日（13日）表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在離島區、九龍城區及黃大仙區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，涉及的區域如下

離島區：東涌馬灣新村及黃家圍、上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、龍井頭及裕泰苑

九龍城區：盛德街及炮仗街附近一帶住宅、Oasis Kai Tak、啟德1號、啟朗苑、嘉匯、天寰、龍譽及煥然壹居

黃大仙區：嘉峰臺、威豪花園、怡富花園、怡發花園、新麗花園、興業大廈、鳳德道及環鳳街附近一帶住宅、新光中心、豪苑及慈安苑

盛德街及炮仗街附近一帶住宅污水陽性。（政府新聞處）

鳳德道及環鳳街附近一帶住宅污水陽性。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【最新疫情】港府考慮下周四放寬限聚令至12人　室內場所可進行現場表演活動【不斷更新】
今日 16:17
【最新疫情】港府考慮下周四放寬限聚令至12人　室內場所可進行現場表演活動【不斷更新】
【免針紙】當局強調醫生簽發免針紙基於專業判斷　郭卓堅表示喪失法援
今日 16:40
【免針紙】當局強調醫生簽發免針紙基於專業判斷　郭卓堅表示喪失法援
【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元
今日 14:16
【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元

你可能感興趣

【最新疫情】港府考慮下周四放寬限聚令至12人　室內場所可進行現場表演活動【不斷更新】
今日 16:17
【最新疫情】港府考慮下周四放寬限聚令至12人　室內場所可進行現場表演活動【不斷更新】
【免針紙】當局強調醫生簽發免針紙基於專業判斷　郭卓堅表示喪失法援
今日 16:40
【免針紙】當局強調醫生簽發免針紙基於專業判斷　郭卓堅表示喪失法援
【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元
今日 14:16
【強制檢測】政府突擊檢查葵芳邨葵健樓及麗晶花園九座　11人違反強檢公告5人被罰1萬元
新冠肺炎疫情 疫情 快速測試套裝 快速測試 離島區 黃大仙區 九龍城區 渠務署 衞生署 衞生防護中心

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
10:39 2022/10/12
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
16:17 2022/10/12
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病