【潮物速報】FILA FUSION聯乘N°21推出時尚運動系列　融合籃球熱潮及復古格紋展個性

▲ FILA FUSION X N°21合作推出時尚運動系列。

潮流品牌FILA FUSION首度與意大利高級時裝品牌N°21攜手推出秋冬季聯乘系列，是次聯乘系列特別從風靡全球的籃球運動汲取靈感，並以FILA FUSION最擅長的「融合」理念，將極簡輪廓融合復古格紋圖案，透過鮮明的視覺對比，突顯新世代敢於創新、表現自我的真實一面。

意大利高級時裝品牌N°21由設計師Alessandro Dell'Acqua於2010年創立，甫出道便以前衛大膽及突破常規的風格見稱。設計師尤其擅於以男裝乾淨俐落的剪裁方式，為優雅的意式女裝設計重新定義。其理念與FILA FUSION所宣揚融合多元化設計的品牌理念不謀而合，更成就出彼此於女裝設計上的共同設計語言。

▲ 系列融合籃球熱潮及復古格紋。

簡約主義

Z世代崇尚極簡主義，是次聯乘系列亦專程帶來以黑白灰為主色調的中性運動套裝。以簡樸素色為主調，再綴以撞色細節，並利用別具質感的空氣壓花工藝與皮標打造兩大品牌的Logo，為系列賦予High Street Fashion的高級格調。當中百搭的黑色或淺灰色HOODIE，肩膊部分以條子細節作點綴，重現長青學院風格，同時亦突出聯乘系列俐落的中性剪裁特色。

▲ 中性運動套裝以黑白灰為主色調。

以不落俗套的態度，FILA FUSION X N°21聯乘系列大膽地從高級時裝的角度重新詮釋運動設計，跳出傳統運動服裝的框架，展現Z世代不被定義的人生態度。

同場加映：2022秋冬季運動鞋款

體現FILA FUSION的運動時尚哲學，除聯名系列以外，FILA FUSION亦特別從復古的設計角度出發，結合現代製鞋科技，為今個秋冬季度帶來BONE及SMASH兩個潮流運動鞋款。

▲ 男裝FILA BONE Sneaker

BONE 以七十年代Outdoor的黃金期為創作背景，在戶外功能的前提下，外底部分參考人體脊柱為概念，其流線外型糅合齒狀鞋底細節，突顯前衛的設計感同時亦確保鞋履的抓地機能；中底部分則採用Tecno-Piumax輕能發泡科技，舒適性以外又進一步提升對腳踝的支撐，長時間穿著亦不易感到疲累。

女裝限定的SMASH設計以FILA 1993年推出的籃球鞋Ferrerira Low為藍本，以流行的角度為經典作重新演譯。球鞋保留原來的輪廓，回應90年代的復古潮流，並選以柔軟的合成皮革材質製作鞋面部分，貫徹輕量化的功能趨勢。設計同時亦搭載上輕能發泡中底科技，讓步履之間倍感輕盈舒適。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：馮雪怡

最新影片推介：河國榮專訪