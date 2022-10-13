【最新疫情】今增5,622宗確診　再錄23宗XBB個案　多8人離世　

▲ 本港疫情持續。（黃建輝攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（13日）公布，新增5,622宗確診，包括5,235宗本地感染及387宗輸入，另再錄得8宗死亡個案。此外，中心再發現多23宗XBB亞系個案，累計29宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入個案。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約1.1%及94.0%。

院舍新增4宗個案，包括2間安老院舍的2名院友，16名院友列為密切接觸者；及1間殘疾人士院舍的2名院友，致10名院友列為密切接觸者。

學校則增647宗陽性個案，涉538名學生和109名教職員，分別來自76間幼稚園或幼兒中心、193間小學、182間中學及8間特殊學校；有11間學校共11班需暫停面授課7日。

另外，葵涌醫院一個男精神科病房一名19歲病人，於10月7日出現發燒，經檢測確診。醫院展開接觸追蹤調查，發現同一病格的8名21至65歲病人確診。其後，醫院於10月9日及11日，在另一病格發現多兩名分別66及29歲病人確診。所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定。醫院正調查有關個案關連，有關病房已暫停接收新症、進行徹底清潔消毒，以加強執行感染控制措施，包括該病房所有員工均須佩戴外科呼吸器。醫院會密切監察病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

醫管局公布，截至今日凌晨零時零分，共有1,602名確診病人留醫，當中201人為新增確診病人。新增呈報3名危殆病人及5名嚴重病人，現時合共有26名危殆及24名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。另外，213名病人康復，當中171名病人出院。

【TOPick診症室】拆解徵狀「火燒心」或患胃酸倒流 嚴重患者或須接受手術治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴