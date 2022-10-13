【幼兒觸感調查】6成家長曾喝止幼兒觸摸不衞生物件　調查指缺乏社交觸碰影響幼兒成長

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利潔時有限公司聯同旗下品牌滴露今日（13日）公布全港首項幼兒觸感調查結果，結果發現，逾七成家長曾因衞生問題避免幼兒觸摸公共物品及陌生人士，更有六成家長在發現子女觸摸看似不衞生的物件或人士時，會立即喝止並消毒幼兒雙手，這種反應恐抑壓幼兒探索觸感的慾望，而缺乏社交觸碰也會窒礙幼兒成長。

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利潔時利潔時有限公司聯同旗下品牌滴露公布幼兒觸感調查結果，共訪問300名2至5歲幼兒的家長，發現逾七成家長曾因衞生問題避免幼兒觸摸公共物品及陌生人士，有六成家長在發現子女觸摸看似不衞生的物件或人士時，會立即喝止並消毒幼兒雙手。

另有逾六成家長稱堅持完成兩項或以上的衞生消毒程序才安心觸摸子女。受訪家長也曾因衞生問題與不同的家庭成員發生衝突，常出現磨擦的對象為「四大長老」(47%)及伴侶(38%)。

利潔時指，家長喝止幼兒觸摸看似不衞生的物件或人士的即時反應，恐抑壓幼兒探索觸感的慾望，無形中增加他們的壓力，甚至有可能令幼兒誤會與外界接觸並非正確。

而缺乏社交觸碰對幼兒的社交及大腦認知發展都有所影響，部份家長坦言子女變得內向、孤僻、膽小、害羞，甚至當有人走近就開始感到害怕。

利潔時香港及台灣總經理 Boudewijn Feith 表示，身為三孩之父，對於受訪家長於疫情期間所面對的壓力及憂慮身同感受。他認為必要的社交距離措施一方面可控制病毒在社區內傳播,但同時亦減少幼兒探索觸感的機會。要讓兒童健康成長，取得兩者的平衡非常重要。

而利潔時與旗下品牌滴露將於百佳超級市場舉辦推廣活動，由明日(14 日)至12月15日推廣期內，凡於港澳全線百佳超級市場購買任何滴露個人護理產品滿指定金額，可獲贈優惠券於下次購物時使用，滴露亦會捐贈消毒及衞生產品予利潔時香港慈善機構合作夥伴網絡，預計將惠及過萬個有需要家庭。

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責任編輯：江麗盈