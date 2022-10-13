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【公院探病】特別探訪安排擴展至精神科醫院及病房　下周四起生效

社會 17:34 2022/10/13

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（陳靜儀攝）

醫管局今日（13日）宣布，由下周四（20日）起，將特別探訪安排擴展至所有精神科醫院和病房。感染風險較低的病人每天可獲安排1次1小時探訪；感染風險較高的病人每星期可獲安排兩次各1小時探訪。

醫管局早前於38間公立醫院的急症和非急症病房，實施經調整後的特別探訪安排，發言人說，理解病人和家屬希望公立醫院採取更彈性的探訪安排，在檢視整體疫情及新安排的實施情況後，決定將有關安排擴展至涵蓋所有精神科醫院和病房，讓更多病人和家屬受惠。
　　 
醫管局稱，有關安排適用於已離開觀察區域的精神科住院病人。感染風險較低的病人，包括60歲以下的病人；60歲或以上已接種最少兩劑新冠疫苗的病人；或曾經確診新冠並完成已接種最少1劑新冠疫苗的病人，他們每天可獲安排1次1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探病。探訪期間可以換人，上限為3位已登記的訪客。至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或60歲或以上未完成接種兩劑新冠疫苗的病人，每星期可獲安排兩次各1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探訪。
　　 
醫管局指，醫院職員將聯絡家屬解釋個別病人的探訪安排及預約，家屬無須另行聯絡醫院。所有探訪人士需在探訪前提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明，同時必須符合「疫苗通行證」的相關要求，訪客亦須遵守掃描「安心出行」場所二維碼的規定，並必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩和量度體溫。訪客在前往醫院前須透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」，填寫探訪資料及閱讀探訪需知。完成後，系統會發出二維碼予訪客。訪客須出示此二維碼予病房職員查閱。
　　 
另外，醫管局指，各醫院亦會繼續在可行的情況下為病人安排恩恤或視像探訪，會盡量為病人和家屬提供可行的協助。醫管局會繼續監察疫情最新發展，在情況許可下，將有關探訪安排擴展至更多病房和部門。

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責任編輯：黃悅晴

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