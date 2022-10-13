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【創新科技】邱達根：科技人才流失嚴重　贊成放寬人才入境計劃和購房政策

政治 18:22 2022/10/13

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邱達根表示，政府可成立部門物色人才（資料圖片）

立法會議員邱達根表示，香港應為更主動吸引人才，可考慮引入科技機構和大企業，為科技人才提供機會，又指應放寬相關限制。

邱達根今日（13日）在接受電台采訪時表示，受疫情和移民潮影響，科技界人才流失嚴重，即使工資不斷加高，仍然供不應求。邱達根認為可從3方面應對，短期而言，可推出「再培訓計劃」吸引其他行業的人才參與到科技工作中；長期而言，則要增強教育和宣傳，認為可以放寬大學相關專業的招生名額；加強推動中小學的創科發展，讓家長及學童及早知道行業發展潛力。

他指出，吸引人才應該由被動變成主動，或可成立部門跟進，建議仿效深圳的孔雀計劃，即吸引整個團隊來港。

他又表示，人才是否來港主要是關注「機會」，若香港可以引入一些科研機構和大企業，人才就會主動過來，他表明，贊成放寬科技人才入境計劃和購房政策，讓來港人才更有歸屬感。

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責任編輯：趙居逸

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