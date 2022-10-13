【改善睡眠】逾7成人入睡時感高處墜落驚醒　醫生：持續發生或有腦部疾病

▲ 逾7成人入睡時感高處墜落驚醒，醫生提醒，持續發生或反映腦部疾病風險。

相信大部分人都曾經歷過，在即將睡著時，突然感覺似從高處墜落，身體也隨之突然一抖而驚醒。但原來這一現象若持續發生，或反映存在腦部疾病，要提高警覺。

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義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑在健康節目《醫師好辣》中指出，根據統計，70%的人都曾在入睡前身體不自主抽動的現象，被稱為「入睡抽動」。由於身體睡覺時在呼吸變慢、肌肉放鬆情況下，腦幹中負責管理的網狀活化系統一旦對放鬆狀態產生誤解，在向身體傳遞訊息時就會出現差錯，發出使人感受到快從高處墜落的感覺，及發出需要身體「馬上用力撐住」的信號，人也會隨之抖醒，但實際上是身體從緊張狀態變至放鬆，造成的信號誤差。

洪暐傑解釋，有三類人較容易發生此現象，包括長期壓力大、睡眠不足、攝取較多咖啡因飲品的人士。而70%有此體驗的人群，也只多數發生在午休小睡片刻，並非久睡的狀態。

持續抽動需警覺腦部疾病

不過，洪醫生提醒，若出現連續抽動、清醒時仍不停抽動、合併感覺異常的情況，則要注意是否存在癲癇風險，或糖尿病、腎臟病、電解質失衡的問題。抽動情況若在醒來後仍持續發生，則存在小腦、巴金森氏症問題；合併感覺異常更可能反映有多發性硬化症或腦部疾病，都務必需要求醫。

體内失調可致夢中急墜

註冊中醫師邱宇鋒就曾稱，有些人睡眠時會有急墮感，原因或與呼吸困難有關，如屬於睡眠窒息的問題，則屬身體內部失調者，有機會是日間操勞過度，尤其是勞神傷血，另外長期休息不足、月經過多、產後血虛，也會導致相關問題。

醫師建議，可用方劑如四物湯，服用中藥當歸、白芍、何首烏等，以達養血、滋陰效果。

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責任編輯：羅嘉欣