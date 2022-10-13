  • 27°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【改善睡眠】逾7成人入睡時感高處墜落驚醒　醫生：持續發生或有腦部疾病

健康 18:21 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

逾7成人入睡時感高處墜落驚醒，醫生提醒，持續發生或反映腦部疾病風險。

相信大部分人都曾經歷過，在即將睡著時，突然感覺似從高處墜落，身體也隨之突然一抖而驚醒。但原來這一現象若持續發生，或反映存在腦部疾病，要提高警覺。

最新影片：

義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑在健康節目《醫師好辣》中指出，根據統計，70%的人都曾在入睡前身體不自主抽動的現象，被稱為「入睡抽動」。由於身體睡覺時在呼吸變慢、肌肉放鬆情況下，腦幹中負責管理的網狀活化系統一旦對放鬆狀態產生誤解，在向身體傳遞訊息時就會出現差錯，發出使人感受到快從高處墜落的感覺，及發出需要身體「馬上用力撐住」的信號，人也會隨之抖醒，但實際上是身體從緊張狀態變至放鬆，造成的信號誤差。

洪暐傑解釋，有三類人較容易發生此現象，包括長期壓力大、睡眠不足、攝取較多咖啡因飲品的人士。而70%有此體驗的人群，也只多數發生在午休小睡片刻，並非久睡的狀態。

持續抽動需警覺腦部疾病

不過，洪醫生提醒，若出現連續抽動、清醒時仍不停抽動、合併感覺異常的情況，則要注意是否存在癲癇風險，或糖尿病、腎臟病、電解質失衡的問題。抽動情況若在醒來後仍持續發生，則存在小腦、巴金森氏症問題；合併感覺異常更可能反映有多發性硬化症或腦部疾病，都務必需要求醫。

體内失調可致夢中急墜

註冊中醫師邱宇鋒就曾稱，有些人睡眠時會有急墮感，原因或與呼吸困難有關，如屬於睡眠窒息的問題，則屬身體內部失調者，有機會是日間操勞過度，尤其是勞神傷血，另外長期休息不足、月經過多、產後血虛，也會導致相關問題。

醫師建議，可用方劑如四物湯，服用中藥當歸、白芍、何首烏等，以達養血、滋陰效果。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【KO失眠】「夢中急墮」是過度操勞？　中醫解構5大睡眠徵狀改善失眠
16:36 2022/09/06
【KO失眠】「夢中急墮」是過度操勞？　中醫解構5大睡眠徵狀改善失眠
【頸椎健康】常睡醒時發現高舉雙手　醫生：患頸椎病機率大增
13:47 2022/09/01
【頸椎健康】常睡醒時發現高舉雙手　醫生：患頸椎病機率大增
【改善睡眠】研究指睡姿不良影響睡眠質素　醫生：仰睡易致呼吸困難
18:09 2022/10/05
【改善睡眠】研究指睡姿不良影響睡眠質素　醫生：仰睡易致呼吸困難

你可能感興趣

【KO失眠】「夢中急墮」是過度操勞？　中醫解構5大睡眠徵狀改善失眠
16:36 2022/09/06
【KO失眠】「夢中急墮」是過度操勞？　中醫解構5大睡眠徵狀改善失眠
【頸椎健康】常睡醒時發現高舉雙手　醫生：患頸椎病機率大增
13:47 2022/09/01
【頸椎健康】常睡醒時發現高舉雙手　醫生：患頸椎病機率大增
【改善睡眠】研究指睡姿不良影響睡眠質素　醫生：仰睡易致呼吸困難
18:09 2022/10/05
【改善睡眠】研究指睡姿不良影響睡眠質素　醫生：仰睡易致呼吸困難
健康問題 壓力 兒童健康 糖尿病 咖啡 養生 醫生

最高瀏覽

【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
10:39 2022/10/12
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
16:17 2022/10/12
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病