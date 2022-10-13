【冒牌產品】海關檢63,000件冒牌貨拘5人　總值逾3,000萬涉波鞋球衣等

▲ 海關檢獲63,000件冒牌貨品，總值超過3,000萬。（黃傑偉攝）

香港海關版權及商標調查科於9月28日至10月11日展開反跨境轉運及本地冒牌貨銷售。行動中拘捕1男4女，年齡介乎26至49歲，檢獲63,000件冒牌貨品，總值超過3,000萬。

海關版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正指，為期2星期的行動中，留意到有多間拆貨場營運時間不尋常，甚至於深宵進行提貨及卸貨活動。經監視行動，海關鎖定多個較高風險拆貨場，分別位於元朗、流浮山、葵涌及青衣，並於9月28日展開行動。海關出動40人突擊搜查多個拆貨場，成功偵破14宗案件，拘捕1男4女，檢獲63,000件冒牌貨品，總值超過3,000萬，檢獲貨品打破以往記錄。海關相信與疫情放緩及經濟復甦有關。

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海關版權及商標跨境調查組第三隊高級調查主任李宇翔指，行動中共偵破14宗案件，當中12宗屬轉運案件，冒牌貨被轉往匈牙利、美國、塞內加爾、印度及以色列。餘下2宗涉及本港派遞。首宗案件中，海關於葵涌一間物流公司，檢獲兩個內藏20對冒牌波鞋的包裹，經監控派遞，於北角區偵破一個儲存冒牌波鞋的包裝及送遞中心，在單位再檢懷9對冒牌波鞋。行動中拘捕一名28歲收貨女子，同日再拘捕一名26歲女租客。海關指，店舖於社交平台網店推廣貨品，再經速遞運送到顧客手上，貨品以正價出售，亦標明正貨保證，魚目混珠瞞騙顧客。

第2宗案件涉及葵涌一間物流中心，海關檢獲19件手袋及銀包冒牌貨，偵破一個位於銅鑼灣區以外籍傭工為銷售對象店舖，再店內再搜獲170件冒牌貨品。行動中拘捕一名39歲收貨女子，其後再拘捕一名49歲男店東及一名36歲女售貨員。海關指，被捕人會訂購貨品到店舖，等待顧客上門提貨，貨品質量參差，價格為正價貨品10%。海關亦元朗兩拆貨場檢獲一批出線世界盃足球球衣，總值230萬元，相信不法分子趁臨近世界盃推廣球衣。

海關指，轉運至歐美貨品質量較高，多以單一運送；而轉運至其他亞洲等地貨品質量較差、批量較多，或用作批發。海關亦發現有冒牌貨品，如手機電池，會經加工包裝。海關指，今次店舖涉及網上平台，提醒市民應光顧信譽良好店舖及網店，不要誤購冒牌貨品。海關亦提醒，店舖於採購時要審慎，不要出售冒牌貨品，重申售賣冒牌物品屬嚴重罪行，根據商品說明條例，任何人進出口、銷售或售賣用途而管有冒牌物品均屬違法，一經定罪，可被判監禁5年及罰款50萬元。市民可致電海關熱線25456182舉報懷疑冒牌活動。

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記者：黃傑偉