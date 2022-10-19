有OTP、MFA都未必安全？你隨時有機會被盜用個人身份！

為了確保使用者的真實身份，不少機構在提供網上服務時，均會設有一次性驗證碼（OTP）、多種要素驗證（MFA）、短訊或電郵通知，但不要以為完成所有驗證程序或收到通知便以為萬無一失，原因是驗證程序也可以被騙徒做假，他們甚至會利用惡意程式刪除原本應該在使用者手機出現的OTP或短訊通知，令使用者在懵然不知的情況下被盜去身份作不法用途，因而蒙受巨額金錢損失和精神傷害。

密碼弱是防線危機 甚至驗證碼都可以偽造？

我們不時聽到黑客發動網絡攻擊的新聞，一般都離不開DDoS攻擊以及盜取互聯網服務供應商伺服器內的用戶資料。前者與用戶的使用習慣大多無關，但後者卻甚有關係。一般用戶為網上服務帳戶設定密碼時，常用個人名字、生日日期或熱門字串來編寫，而黑客一旦盜取了伺服器內的用戶資料後，便能根據用戶的登入名稱及在互聯網的搜尋蹤跡，透過程式無限嘗試破解密碼。假如用戶為了貪方便，把密碼設定為「abc123」或者「iloveyou」這些簡單組合或字串，很容易會被黑客破解，釀成帳戶被盜用。

現時一般大型金融機構的網上服務，不但已經設有OTP、MFA、CAPTCHA、SMS通知等驗證關卡，但騙徒仍然有能力開發惡意程式甚至偽冒網站，盜取用戶手機上的驗證碼或短訊通知，結果用戶在收不到驗證碼或短訊通知的情況下，戶口資料或款項已經落入騙徒手中。有些情況，銀行未必願意承擔客戶的損失，客戶或要報警、甚至通過法律途徑去證實戶口在不知情下被盜用，才有機會討回損失。過程中，受害人要花費大量時間和精神，即使成功追討損失，相信也犧牲了不少腦細胞。

如何即時得知個人資料被盜？

要避免成為下一個受害者，正常情況是用戶應該定期查閱自己的金融服務網上帳戶，確保所有交易都是在知情下完成。可是，身份被盜用的受害人，往往是發現損失時才知道身份被盜，而且一旦涉及信用卡和貸款，金額可以非常龐大。究竟有沒有方法可以提示個人資料被更改及閱覽，以便盡早阻止騙案發生？

環聯近年推出了一項免費「基本信貸提示服務」，凡所有年滿 18 歲及持有香港居民身份證的人士均可申請。當申請人的信貸資料出現重要變動時，包括名下的信貸報告出現新的查詢紀錄、有新開設的信貸帳戶、地址變更，或者電話號碼變更，環聯都會以電郵形式發出通知，提醒使用者其名下的的信貸資料最近被查閱過或改動過。當服務使用者發現有人擅自閱覽或改動其資料時，他們便可以立刻阻止不法之徒犯案，以減低或防止金錢損失。此服務有助消費者維持良好的財政信譽和財政健康。

環聯的信貸提示服務，會顯示相關銀行及財務公司的名稱和紀錄變更的性質，方便服務使用者追蹤和向銀行、財務公司作進一步查詢及跟進。假如本身已經是環聯信貸報告的訂閱用戶，為加强保障，該信貸提示除了以電郵形式通知外，更會以SMS方式向登記電話號碼發出提示。

▲ 已登記用戶只需於網頁版或手機APP登入便可以查閱最近的信貸提示

立刻申請環聯的免費「基本信貸提示服務」為你個人身分添加保障，和環聯一起守護你的財務健康！

（特約）