【女性頭號癌症】家有3名親屬曾確診乳癌　姊妹驗出BRCA基因突變相繼患癌

▲ 港女確診乳癌2期，驗出帶有BRCA基因突變。

每年10月是「國際乳癌關注月」，根據香港癌症資料統計中心數據，乳癌是本港女性最常見的癌症，在2019年共錄得4,761宗新症。臨床腫瘤科專科醫生丘德芬接受訪問時指出，女性如帶有遺傳性BRCA基因突變，會增加患乳癌的風險。

港女患遺傳性乳癌

丘德芬分享病例指，一名45歲女子因摸到一邊乳房有硬塊而求醫，惟抽取細胞活檢後出現假陰性的結果，未找到癌細胞，其後切除硬塊並化驗，才證實患二期乳癌，所幸未擴散至淋巴。

他透露，患者本身有家屬病史，她的2個阿姨，以及1個表姐都曾患有乳癌。她本人接受了基因檢測，驗出帶有BRCA基因突變，而她的家姐得悉後立即進行檢查，結果亦確診早期乳癌。

他指患者進行了乳房局部切除手術，因此要配合電療，另外亦需接受6次化療以及1年標靶藥治療，目前康復情況良好。

在化療期間，患者出現脫髮等副作用，幸好她心態正面，勇於以光頭示人，不畏懼他人目光，更開設了社交平台、影片頻道，分享抗癌資訊。

乳癌風險因素

丘德芬指出，BRCA基因突變具有遺傳性，會增加患上乳癌風險。他提醒年屆40歲、有乳癌家族病史的女性應定期接受檢查，若知道自己帶有BRCA基因突變，應更加警惕。

他又補充，除了遺傳性因素，肥胖、高熱量飲食、服用過多女性荷爾蒙藥物，如避孕丸等，都有機會增加患乳癌的風險。

乳癌症狀

丘德芬列出6個乳癌症狀，提醒如發現乳房有異樣，應盡早向醫生求診。

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乳癌治療方法

乳癌的治療方法視乎腫瘤類型、期數等而定。丘德芬指，患者一般可採取局部或全乳房切除手術，如選擇局部切除，會配合電療減輕復發機會，另外亦會針對不同類型的乳癌，選擇標靶藥治療、荷爾蒙治療等等。

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記者：沈佩珊