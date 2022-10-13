【童你Chat】小朋友踢爆媽媽最常講「快啲」　幼稚園校長道出家長具殺傷力說話

▲ 幼稚園校長指出家長具殺傷力的說話。

家長有時衝口而出的說話，可能已具殺傷力，影響了孩子而不自知。TOPick訪問了十多位幼稚園小朋友，了解到底媽媽平日最常跟他們說甚麼，原來正正是「快啲」，也有媽媽習慣向孩子表達愛意，令親子關係更穩固。

▲ 鄔雪霖校長分享家長和孩子溝通的語言藝術。（林綺虹攝）

「快啲沖涼」、「快啲食飯」、「快啲瞓覺」、「快啲飲湯」……綠茵英文（國際）幼稚園 （將軍澳）K2和K3小朋友說起媽媽的口頭禪，大部分都離不開「快啲」兩字。問及這些幼稚園生為何媽媽總是說「快啲」，有小朋友天真地說「因為我平時好慢」，有小女生形容自己慢得像一隻烏龜，才令媽媽相當焦急。

在不少小朋友的印象中，最記得媽媽跟他們說「I Love You」、「我好鍾意你」等，或讚賞他們「好乖」、「溫書叻」。當然也有媽媽把叮囑放在嘴邊，提醒孩子「唔好成日睇電視」、「唔好打機」、「唔好擒高」……言語間少不了「唔好」兩字。

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和孩子溝通的語言藝術

小朋友都想父母陪伴，但家長有時口快或因事忙，而跟孩子說「你自己玩啦」、「少啲煩媽媽」。綠茵英文（國際）幼稚園 （將軍澳）鄔雪霖校長指出，家長沒為意說出了具殺傷力的說話，或一些反諷的說話，足以影響小朋友的心情甚至想法。她分享︰

例如家長說『你最叻偷懶』，在小朋友的認知中『最叻』是正面的形容，『偷懶』卻是負面的行為，他們並不明白父母語帶雙關。

鄔校長提醒家長，應避免語帶諷刺，否則小朋友聽得多，或影響他們日後社交能力及說話技巧。有家長會將自己孩子與其他小朋友比較，她認為每個小朋友的性情都不一樣，不應作比較，否則只會令他們失去自信心，而最重要的是他們有個人進步已足夠。

家長習慣說『咁簡單都做唔到』、『點解同學仔都得，你唔得？』、『點解隔離嘅小朋友唔喊，你仲喊緊』。以『咁簡單都做唔到』為例，孩子不明白家長的標準，成人與小朋友的要求亦不一樣。

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當小朋友跟家長分享一些事情後，有家長即時回應「真定假㗎？」、「有冇講大話呀？」等。鄔校長指這是家長常犯的毛病，如果家長對小朋友少一點質疑，多一點信任，有助他們建立自信，也增加他們與家長分享的意欲。

扭轉負面說話

親子溝通是雙向的，家長除了避免負面說話外，也應多用正面說話，並提出具體建議。鄔校長請家長回應小朋友前，多考慮他們的感受，久而久之慢慢掌握與他們溝通的技巧，說話盡量正面，並將負面說話變得正面。

家長常對小朋友說『快啲』，可以調轉說『可唔可以做快少少』，扭轉說話語調，小朋友的感受也變得不一樣。少點跟孩子說『唔好』，而是盡量提示他們如果你做到甚麼會更好，對年紀較小的孩子指示亦較明確。

▲ 小朋友說起媽媽的口頭禪，大部分都離不開「快啲」兩字。（林綺虹攝）

別吝嗇表達愛意

鄔校長鼓勵家長多與小朋友傾談，不要吝嗇分享自己的經歷和感受，每天5至10分鐘傾談已是很優質的陪伴，例如在小朋友睡前。家長在輕鬆的氣氛及舒適的環境下，了解小朋友當天發生的事情，也可預告翌日行程。鄔校長給予小貼士，家長亦可分享自己的經歷，讓小朋友也有機會關心父母，建立互相分享及傾心事的習慣。

她表示一些簡單的說話足以令小朋友覺得心甜，一句「I love you」小朋友已感受到爸媽對他的愛，可是隨著孩子漸漸長大，這些說話父母可能愈說愈少。只要家長培養表達愛意的習慣，小朋友也會潛移默化學習跟父母說。

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記者︰駱秀玲