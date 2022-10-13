東薈城名店倉會員計劃「兩周年Chill慶典」　三大驚喜享受著數優惠【內附詳情】

東薈城名店倉CLUB CG會員計劃兩歲喇！為迎接CLUB CG兩周年，東薈城名店倉隆重推出「兩周年Chill慶典」，以三重獨家驚喜禮遇與你延續Chill快樂購物體驗，加上10月發放第2期消費券，令全城進入勢不可擋的Chill興奮消費狂熱。

▲ 「Chill 買」雙重賞 高達港幣800元無消費門檻購物禮券。

即日起至10月18日期間，CLUB CG 會員專享三大Chill豐富禮遇，包括：「Chill 買」雙重賞，最高可獲港幣800元無消費門檻購物禮券，捕獲最高回贈、「Chill 住」悠遊體驗，以積分換領一站式食買玩奢華Staycation套票，其中包括東涌五星級酒店雙人住宿餐飲套票及昂坪360水晶纜車來回門票，以極緻的離島慢活步調享受人生、「Chill 搶」折上折，即上SHOPPING+ 網上平台搶購低至6折商戶電子現金券，必入手商戶包括Polo Ralph Lauren Outlet、cdf Beauty、adidas Factory等，未出發已手握優惠券，令這趟購物之旅更Chill更Easy。

非CLUB CG會員亦可即場登記成為會員，尊享部分精彩禮遇。

詳情請瀏覽：www.citygateoutlets.com.hk。

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