【關愛隊】九龍社團聯會成立觀塘區義工隊　有意投標參與18區關愛隊

▲ 九龍社團聯會觀塘地區委員會主任黃春平。（胡偉明攝）

「愛心前行在觀塘」今日舉行揭幕儀式，設5類服務大使協助當區居民。有份主辦的九龍社團聯會觀塘地區委員會，主任黃春平表示，今次計劃與「18區關愛隊」是兩件事，但明言未來會積極競投關愛隊。

「愛心前行在觀塘」計劃下，設有5類服務大使，為居民提供不同服務：

「習思港益大使」，負責在社區宣布國家主席習近平思想、七一講話；

「社區陪診大使」，先以觀塘西作為試點，為有需要人士，提供免費陪診服務；

「姿彩友您大使」，與婦女團體合作，針對新來港婦女和兒童，舉行各項活動；

「觀悠遊大使」，透過人物訪談和義工服務計劃，加強青年人對社區歸屬感；

「家居維修大使」，協助有需要人士維修小家電、清潔家居等。

特首李家超競選時提出，設立「18區關愛隊」。被問到今次計劃，是否為未來關愛隊做好準備時，黃春平明言：「其實是兩件事來的，沒有甚麼關連。」他續指，九社在觀塘區一直有進行這些服務，形容今次計劃是希望更有系統組織義工。

黃春平又指，九社支持設立「18區關愛隊」，倘政府日後進行招標，九社未來亦會積極參與投標，但透露無收到政府方面的消息。

至於「愛心前行在觀塘」計劃，他就透露，首階段已招募約100多名義工，未來亦會繼續招募。他又指，有信心提供足夠人手，負責關愛隊的工作。

出席同一場合的工聯會立法會議員鄧家彪期望，施政報告要就「18區關愛隊」有更多交代，希望關愛隊能夠成為政府夥伴，甚至半官方角色，既能在重大危機中發揮作用，亦能在平日發揮服務、關愛角色，「今日這個活動展示的一些內容，我想就是大家期望的東西。」

至於日後關愛隊規模應該有多大？鄧家彪指難以評估，因為無類似組織可作參考，但認為要有全職的「組織員」，專人負責組織、聯絡工作。對於有指會先在個別區份試行，他反問為何不全港去做，強調各區均有服務需要。

民建聯立法會議員顏汶羽則指，在關愛隊事情上，民建聯內部目前未進行正式討論，但強調該黨過往一直紮根社區，招募義工的工作一直無停過。

對於有消息傳出，政府向關愛隊的撥款，涉及向區議員的薪津「開刀」。本身亦是觀塘區議員的顏汶羽認為，未來區議會何去何從，政府至今仍未有定案，希望當局就各個地區諮詢和服務架構，會有一個清晰定位。

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記者：胡偉明