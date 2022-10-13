【日本入境新安排】11.14起MySOS被取代　轉用另一登記平台【附登記步驟】

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日本周二恢復免簽證自由行，當地厚生勞動省網頁顯示，由2022年11月14日起，所有入境日本的人士須改用Visit Japan Web完成入境登記，代替現時使用的入境申報應用程式MySOS，即將出發的旅客要留意。

Visit Japan Web登記步驟：

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現時所有入境日本人士都要下載MySOS應用程式，填寫護照、登記疫苗針卡或72小時內的核酸檢測等資料，不過日本厚生勞動省公布，MySOS將會停用，由11月14日起被Visit Japan Web完全取代。該網頁將「検疫」、「入国審査」、「税関申告」3個功能集於一身，一站式完成登記入境及報關資料。

【操作說明】：

1.註冊Visit Japan Web帳號，可在同一帳號登記同行家庭成員

2.輸入出入境日期、航班資料、日本酒店或住處的地址及電話

3.填寫「外國人入境紀錄」，包括入境目的、預定停留期間等，完成會顯示一個「入境審查」的二維碼

4.登記「攜帶品、後送物品申報」，完成會顯示另一個「海關申報」的二維碼

5. 可同時為同行家人登記相關資料

現時可利用Visit Japan Web入境的機場，包括成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港。

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記者：陳麗娜、吳雋妍