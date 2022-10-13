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【遊日入境新安排】11.14起MySOS被取代　轉用另一登記平台【附登記步驟】

社會 18:20 2022/10/13

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（資料圖片）

日本周二恢復自由行，當地厚生勞動省網頁顯示，由2022年11月14日起，所有入境日本的人士須改用Visit Japan Web完成入境登記。

Visit Japan Web登記步驟：

    點擊圖片放大
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    +5

現時所有入境日本人士都要填寫資料的MYSOS應用程式將會停用，由11月14日起被Visit Japan Web完全取代。該網頁將「検疫」、「入国審査」、「税関申告」3個功能集於一身，一站式完成入境資料登記。

現時可利用VISIT JAPAN WEB入境的機場，包括成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港。

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記者：陳麗娜

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