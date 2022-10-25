【手袋投資】2022年5大最值得入手手袋　最平$15,900起入手人氣經典款手袋

▲ 2022年5大必買手袋推介。

2022年來到年尾，大家成功入手願望清單上的手袋款式嗎?全球最大奢侈品認證及寄售網The Real Real，每季都會統計分析搜尋量最高的品牌和單品。而今年就有5大手袋成功突圍而出，成為最暢銷「Must-Have」手袋款式，即睇推介!

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根據The Real Real的年度報告，5大「Must-Have」手袋款式分別為Saint Laurent 的Le 5 à 7腋下包、Balenciaga Le Cagole機車包、LV onthego手挽袋、Gucci復古包款Blondie及Hermès Birkin 25。

Saint Laurent Le 5 à 7 (售價:HK$ 17,500)

▲ Saint Laurent Le 5 à 7。(圖片來源:SAINT LAURENT官網)

Y2K風潮再度掀起，加上BLACKPINK 的ROSÉ成為品牌大使，令腋下包近年成為時尚界的大熱。Le 5 à 7復古腋下包設計以簡約為主，配上經典YSL標誌，無論是肩背或是手提，都可散發女性優雅自信的魅力。腋下包更推出光滑小牛皮、鱷魚紋壓花亮面皮革與啞光蟒蛇皮三種材質，百搭長青。難怪被The Real Real年度報告評為FASTEST SELLER。

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Balenciaga Le Cagole (售價:HK$15,900起)

▲ Balenciaga Le Cagole (售價:HK$15,900起)。(圖片來源:SAINT LAURENT官網)

有「IT Bag」始祖之稱的Balenciaga機車包自推出以來深受歡迎，而全新Le Cagole包款以獨特的半月形包身，搭配鉚釘與打結皮革拉鍊的設計，再配上心型小鏡子，

型格又可愛，而且非常實用。在年度報告中，更被評算為最為人痴迷及最多人排隊等候的款式。

Louis Vuitton onthego(售價:HK$25,800起)

▲ Louis Vuitton Onthego(售價:HK$25,800起)。(圖片來源:LOUIS VUITTON官網 )

實用的Totebag在任何時候都有一班忠實粉絲，而LV的onthego和熱賣款Neverfull一樣，既有品牌經典設計，又自帶簡約俐落感覺。方正外型的包款有容量特大的優勢，加上配有長版肩背帶，不論上班或旅行都適用，成功登上年度報告中的BEST SELLER。

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Gucci Blondie(售價:HK$22,000起)

▲ Gucci Blondie(售價:HK$22,000起)。(圖片來源:Gucci官網)

以1970年代經典設計作為靈感，結合全新包型，打造新式復古的Blondie。圓形Interlocking G及滿版字母組合圖案設成為系列一大特色，而手袋更設有3 種不同尺寸及材質，分別為皮革、麂皮及GG帆布。中號郵差包隨附織帶或皮革肩帶，可掛肩或斜揹。而小號day-to-night 肩揹款式配有鍊條肩帶，更能變作手提包。Mini款式同樣附有可替換織帶與皮革肩帶，同樣實用百搭。在報告中，G1 Gucci官網

Hermès Birkin 25

▲ Hermès Birkin 25。(圖片來源:VIP STATION 官網)

愛馬仕手袋一向一袋難求，當中BKC手袋更是「有錢都未必買到」。而BKC中的Birkin外觀優雅、結實耐用。一般而言，有4個尺寸可選，分別為25cm、30cm、35cm及40cm。充滿優雅感覺的Birkin 25更成為2022年度最高轉售價值的手袋。

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責任編緝：張懿慧