【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　 高院批准召開債權人會議

▲ 香港高等法院今批准香港航空就債務重組召開債權人會議。資料圖片

海航集團旗下的香港航空（Hong Kong Airlines）早前發表聲明表示，擬尋求英國和香港法院通過對490億元債務重組。本港高等法院今（13日）午開庭處理。法官今批准召開債權人會議，若最終未能達成債務重組方案，法庭將預留12月12日處理。

高院今午開庭處理香港航空有限公司一方之申請，代表律師指，涉及英國及香港債務重組方案均十分複雜，目前仍未確實召開債權人會議時間。法官則預留12月12日開庭處理，並指債務重組方案若通過，便毋須返回法庭。

法官並指若有債權人提出任何反對，須盡快通知法庭，並於12月7日前呈交陳詞，庭上透露英國方面法院亦將於10月25日開庭處理，

香港航空早前於聲明中表示，正在尋求法庭批准召開債權人會議並提出重組計畫，其中包括大幅減記未償債務。公司指重組計劃需要75%的債權人支持，目前已經收到大約73%的支持，若未能獲得批准可能會導致清盤。

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記者：林育慧