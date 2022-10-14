【童星長大】14歲鄭耀軒嫌拍戲日夜顛倒　耀B無意入娛圈擬轉做冰壺運動員

▲ 「冬菇頭」童星鄭耀軒直言拍戲日夜顛倒，比做運動員更加辛苦，起碼有得休息。

TVB劇迷相信都記得有位冬菇頭童星，演過《金宵大廈》的東東、《公公出宮》的金多寶等超過40部劇集，這位人稱「耀B」的童星鄭耀軒轉眼14歲大讀中三，他坦言要專心讀書減產，反而想在運動上發展，去年他初接觸冰壺後一試愛上，耀B揚言想向冰壺運動員之路進發！

有冰上象棋之稱的新興運動冰壺在本港愈來愈受歡迎，玩法簡單易有成功感，吸引不少家長安排子女學習，連同樣14歲的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）也有學習冰壺，更奪過獎項，但耀B與Celine多數分開時間上課。耀B指學冰壺毋須懂得溜冰，穿上冰壺鞋或特製的鞋底已能落場。

當初我見其他人玩冰壺覺得很有趣，所以想嘗試接觸，漸漸覺得冰壺很好玩，可以學到團結精神和合作性，更認識到一些新朋友。

▲ 耀B希望有朝一日能成為冰壺運動員。（曾耀輝攝）

教練點評︰怕醜仔放膽去做

耀B的冰壺教練Anna指出，他一開始玩的時候比較怕醜，很多動作不敢做，也不敢與他人談天，幸好經兩次比賽後與同學混熟，互相切磋下，他的技巧掌握得愈來愈好。「其他同學會告訴他如何可以做得更好，到比賽時，他又會和同學仔一起研究戰術，經嘗試後都能成功奪得分數，增加了他的自信心。」

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Anna教練指出，與小朋友上課時會玩小組比賽，他們會自己商討，了解各人的長處及比賽策略，當小朋友能成功打到自己的策略時，會有很大的滿足感，「下課時，很多小朋友都不捨得離開冰場。」

▲ 耀B轉眼14歲讀中三，開始為將來打算，正考慮努力當一個冰壺運動員。（曾耀輝攝）

做運動員比做演員多休息時間

耀B覺得現在自己表現一般，仍有很大的進步空間，「自己的姿勢有待改善，可以做得再靚一點，例如腿要伸得更直，把力卸在杆上而不是冰壺上……」他對冰壺運動充滿熱誠，希望長大想成為一名冰壺運動員，盼自己以運動員的形象讓大家重新認識他。

就像之前在東京奧運會中，（劍擊運動員）張家朗奪得金牌，都令到很多人認識他。我都想有更加多人認識我，因為我覺得我可以令人開心。

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做演員也可提升知名度及傳播快樂吧？「我想接觸一些新事物，做演員挺辛苦，有時需要拍攝至半夜三更，甚至是翌日早上。做運動員都要經常練習，但至少晚上可以休息，不需要工作至凌晨。」

最滿意《金宵大廈》角色東東

拍過數十部劇集的耀B坦言，對加入娛樂圈興趣不大，他印象中最辛苦的一次是拍攝2016年劇集《公公出宮》，由於需要到內地開平進行拍攝，當地天氣炎熱，又要穿著古裝好難頂。不過，拍古裝劇也讓他大開眼界，簡直是活靈活現學中史，「可以去古裝街，又認識到中國古代的家居怎樣。」

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至目前為止，耀B最滿意自己在《金宵大廈》的角色東東，「因為性格設定很符合我，都是喜歡打遊戲機。」他解釋當時自己好認真看熟劇本入戲，忘記了自己去投入東東這個角色。

東東反映出被過度催谷的小朋友，壓力爆煲的辛酸，當父母醒覺時已不能挽回，東東已經跟著「鴉烏」離開，永遠消失於世上，劇情對虎爸虎媽是當頭棒喝。耀B媽媽有反思過，放寬了兒子的玩樂時間，包括他最愛的打機，只要有節制便可。

▲ 耀B媽媽讚兒子記憶力強，背書背劇本最叻！（曾耀輝攝）

現時耀B已升讀一間傳統學校中三，由於中學要應付科目及功課較多，覺得自己讀書成績一般，所以他想注重學業，希望成績有進步能考入大學。他認為自己在數學及綜合科學表現較好，但身旁的媽媽直言，耀B的背誦能力才是最強。

他的記憶力很好，所以很快背熟劇本，加上他對拍戲及了解角色有觸角，很易投入角色。

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保留招牌冬菇頭？

耀B從3歲開始拍劇，直到青少年時期仍保留著招牌冬菇頭，耀B笑言髮型師指其髮旋位置關係，髮型怎樣剪也很難漂亮，所以惟有繼續保留這個髮型，剪碎一點瀏海，他自己也挺喜歡，「我不怕被取笑，現在很多男人都有瀏海吧！」

▲ 髮型師指由於髮旋位置關係，耀B保持瀏海髮型比較好看。（facebook圖片）

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記者︰林綺玲

場地︰又一城歡天雪地溜冰場