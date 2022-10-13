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【補鈣食物】鈣質比牛奶高20倍　營養師推介1種補鈣神物

健康 19:00 2022/10/13

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鈣質有助鞏固骨骼，減低出現骨質疏鬆的機會，不少人都會吃乳製品補鈣，但有醫生指出小魚乾的鈣質比牛奶高出20倍，是補鈣神物，更有保護血管健康、提升免疫力等功效。

台灣牙醫劉馥萱及骨科醫生陳鈺泓於Facebook專頁發文，指人體有足夠鈣質才能維持骨骼和牙齒健康，比起進行鈣片，透過原型食物攝取鈣質會更佳。

除了喝牛奶、吃芝士外，小魚乾亦是補鈣神物，進食少量便能補充大量鈣質，亦能攝取對腦筋反應力極好的DHA。

最新影片：

小魚乾4大功效

豐富鈣質：每100克小魚乾約含有2200毫克鈣質，有助維持骨骼和牙齒健康。

豐富鎂元素：能幫助體內神經、肌肉、血管健康，還能提高鈣質吸收率

豐富DHA：DHA能幫助調節生理機能、讓應變力更靈活，對於長者也很重要

提升免疫力：小魚乾富含鋅，可以幫助維持免疫系統運作、抗衰老

不過劉馥萱亦提醒，小魚乾的鈉含量和膽固醇較高，建議避免一次吃太多。

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責任編輯：羅嘉欣

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