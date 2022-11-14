【人氣玩具】Toniebox互動型音響玩具　提升兒童想像力+英語會話技巧

▲ Tonies推出互動型音響玩具，為3歲小朋友寓玩樂於學習。

由德國研發、在歐美賣出超過390萬件的「互動型音響玩具 — tonies®」，由Patric Fasbender及Marcus Stahl創立，一直在歐美極具人氣，其設計參照了德國教育賴以成功的「聲音遊戲」。當小朋友將喜愛的卡通人物放在互動型音響玩具上，盒子便會神奇地自動播放該卡通人物所屬的故事、音樂或歌曲，讓小朋友透過聆聽進入奇幻世界。

有專家指出聽故事能有助小朋友提升「想像力」和「創造力」，亦是上佳的語言訓練活動，幫助他們學習不同的知識和詞彙，寓學習於玩樂，成功達到「Edutainment」的目的。一系列卡通人物還包括來自迪士尼、Peppa Pig等深受小朋友歡迎的卡通角色，不但是小朋友的最佳玩伴，更是bedtime story的好幫手，讓家長與小朋友建立深厚親子關係，勢必成為每家每戶必備的人氣玩具！

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提升想像力+創造力

Toniebox故事音樂盒精緻小巧，卻蘊藏無限可能，是一款適合3歲或以上小朋友的互動型音響玩具。只需透過一次性的Wifi設定，便能感應放在其上面的磁力小伙伴，即時播放精彩故事及悅耳音樂，帶領小朋友走進故事中的奇幻世界。Tonies提供大量故事內容，玩樂同時能啟發想像力與創意思維。

曾任香港大學言語及聽覺科學系榮譽助理教授、現為香港言語及吞嚥治療中心顧問言語治療師秦蓁博士表示：「小朋友聽故事後，亦可從而學習講故事，也有助提升他們的創造力和想像力。因為在聽故事時，小朋友雖然未必親身接觸或見過有不同的人物、角色、環境及場景設定，但他們可以運用想像力，想像故事中不同的畫面，豐富他們的想像力。」還指出：「0至6歲為幼兒語言發展的關鍵階段，當中講故事形式是兒童學習語言的良好教材。」

她說小朋友透過多聽故事，既有助他們學習正確發音，學習不同的詞彙，而且在聽故事的過程中，小朋友亦可以學會如何組織詞彙或串連成句子，有助提升他們的語言表達能力。

除了預設的故事和音樂外，利用Creative-Tonies卡通人物更可收錄長達90分鐘內容，創造個人化的聲音歷程。一方面可讓小朋友自行發揮創意，另一方面家長也可以親自錄下個人化親子故事，或與孩子們一同創作故事，加深彼此關係，營造共同的親子溫馨時光。

▲ Toniebox $990

沒有電子屏幕的「玩具」

Toniebox是沒有電子屏幕的故事及音樂小盒子，可以提升小朋友聆聽故事內容的專注度，更快從中吸收所學的知識。它操作簡單直接，全機只有兩個像耳朵的按鈕調整音量，如果需要播放上一段或下一段故事及歌曲，只需要敲擊盒子的側面；如果要快轉，則只需傾斜故事音樂盒，猶如一個魔法盒子！

而且其外層既柔軟又耐用，讓小朋友安全、舒服地使用，當成攬枕也沒有問題！配合mytonies手機程式，家長可以調整各種設定，如最大音量或使用權限，7小時電池續航力及輕巧手提設計更方便，隨處可用。

提供超過120款來自家傳戶曉的迪士尼《魔雪奇緣》、《獅子王》、《米奇》、《反斗奇兵》等經典人物的故事與歌曲，為小朋友的學習打好基礎。

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卡通人物化身Tonies

除了迪士尼外，其他耳熟能詳的卡通人物Peppa Pig及Minions都化身成為Tonies，有助激發小朋友的好奇心和學習自主性。試想像《獅子王》辛巴猶如親身站在Toniebox盒子講故事一樣，在懸崖上威風凜凜地講述自己重振家園的故事，又或者想像《魔雪奇緣》的Elsa公主化身說故事人，訴說自己無畏無懼拯救王國的故事，並唱出經典歌曲《Let It Go》；一段段結合幻想、驚喜與好奇的探索之旅即時重現眼前！

tonies®一系列有趣而又多元化的內容以英文為主，小朋友在聆聽故事或歌曲時，可從中可訓練語言能力，提高英語聆聽能力及說話技巧。

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責任編緝：馮雪怡