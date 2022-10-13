【Disney+】防彈少年團大玩「猜猜畫畫」遊戲宣傳演唱會影片　BTS全員出動與粉絲玩估歌仔

▲ 《BTS 防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE — 洛杉磯》

韓國超人氣組合防彈少年團（BTS）以4K影院級超高清規格錄製的《BTS 防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE — 洛杉磯》演唱會紀錄。

當中收錄了BTS防彈少年團於2021年末（11月27日至 28日、12月1日至2日）在美國洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）所舉行的演唱會完整現場表演，同時並有榮獲格林萊美提名的人氣歌曲《Dynamite》、《Butter》及《Permission to Dance》等的精彩舞台。

影片在早前已於Disney+獨家上線，BTS全員齊玩「猜猜畫畫」以配合宣傳。大會以他們大熱歌曲的舞步截圖出題，成員們需要梅花間竹地，以文字或畫畫表達舞步，最後一位成員需要估中歌曲及舞步才算成功。

是次遊戲一共5題，雖然全員最後只成功答中2題，但成員之間的默契，以及互相戲弄的過程，經已令粉絲看得會心微笑。

在舞台上充滿魅力的BTS，在玩遊戲時卻展現了童真的一面，反差的模樣定必能圈粉無數。