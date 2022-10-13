【殺害女友】涉殺女友藏屍床底　被告曾向女兒稱「我監生打死佢」

▲ 被告羅偉文。資料圖片

50歲無業男涉殺害同居女友後藏屍床底下，法醫指死者全身有逾101處傷勢，14條肋骨骨折，涉案無業男否認謀殺罪，案件今（13日）於高等續審。被告女兒口供稱，案發期間曾收到被告發出多個訊息，稱死者已被他打至頭破血流，「佢識到我好慘，我監生打死佢」，並稱「我唔想坐一世監」。女兒曾反問「條屍響邊」，她認為被告當時擬借錢才語無倫次說謊話，遂敷衍了事，並覺得被告不會殺人。

被告羅偉文（50歲），被控1項謀殺罪，控罪指他約或於2019年3月17日謀殺劉莉芝（34歲）。被告否認謀殺罪，承認誤殺罪，但不被控方接納。

被告女兒羅凱盈今作供，根據她替警方錄取口供顯示，被告於2019年3月15至19日，曾透過Facebook向她發出多個訊息。被告提及「佢（死者）俾我打到穿哂頭，流好多血，我驚佢死」。被告又指死者將他的物品棄於走廊，「我想推佢落街」，並著女兒不要向人提及。

被告其後向女兒稱「Sony（死者）死咗⋯⋯我只得兩條路，一係死，一係終身監禁」，被告又指「我唔想坐一世監，佢識到我又慘，我監生打死佢」，並指將到越南，著女兒致電給她。女兒就被告傳來的訊息並沒有回覆，及後才問及「條屍響邊，你就咁走咗，過到你自己」。

被告回應指「過唔到，好多內情，差啲俾佢害死」，並指死者曾於窗前露出胸部大叫強姦，被告稱「我當時發哂癲打佢」。女兒指當時認為被告擬借錢，才語無倫次「作大話」，並不相信被告會殺人。

聆訊明（14日）續。

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記者：林育慧